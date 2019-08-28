Российские ученые нашли способ продлить ресурс двигателя в два-три раза

Руководители Уральского федерального университета отчитались о том, что его конструкторам удалось создать специализированный "протектор" добавляемые в моторное масло для двигателей внутреннего сгорания.

Задача разработанной субстанции заключается в том, чтобы снизить трение и биение в силовом агрегате. Таким образом, конструкторы уверяют, что за счет использования данных присадок можно значительно увеличить ресурс работы двигателя автомобиля. Согласно техническим данным, разработанная субстанция предназначается для машин с пробегом более 600 тысяч километров.

Применение вещества позволит восстановить работоспособность двигателя, значительно улучшив его технические показатели. Создатели присадки утверждают, что она прошла все необходимые исследования и считается абсолютно безопасной для автомобилей, а ее работа действительно улучшает характеристики двигателей авто.

Руководители университета не скрывают, что возможно в ближайшее время разработанная присадка появится в массовых продажах и тогда автомобилисты смогут ей воспользоваться.