Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские ученые нашли способ продлить ресурс двигателя в два-три раза 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Руководители Уральского федерального университета отчитались о том, что его конструкторам удалось создать специализированный "протектор" добавляемые в моторное масло для двигателей внутреннего сгорания.
Задача разработанной субстанции заключается в том, чтобы снизить трение и биение в силовом агрегате. Таким образом, конструкторы уверяют, что за счет использования данных присадок можно значительно увеличить ресурс работы двигателя автомобиля. Согласно техническим данным, разработанная субстанция предназначается для машин с пробегом более 600 тысяч километров.
Применение вещества позволит восстановить работоспособность двигателя, значительно улучшив его технические показатели. Создатели присадки утверждают, что она прошла все необходимые исследования и считается абсолютно безопасной для автомобилей, а ее работа действительно улучшает характеристики двигателей авто.
Руководители университета не скрывают, что возможно в ближайшее время разработанная присадка появится в массовых продажах и тогда автомобилисты смогут ей воспользоваться.
Car.ru: последние новости
5 способов распознать некачественный бензин Датчик, который необходимо хранить в багажнике в качестве запасного Автомобили Toyota подешевели на 400 000 рублей
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хакеры придумали, как взломать 25 тысяч автомобилей
«Большой брат» ГАИ: как ловит водителей камера «Автодория»1
Пять способов распознать некачественный бензин
Mercedes рассекретил новый GLE Coupe
Светодиоды или ксенон: что выбрать?1
Видео
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:46
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
Автоновости
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
04:21
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
ДТП
01:22
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
Автоновости
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:25
Мажор прокатил полицейского на капоте
ДТП
00:47
Дама без одежды оседлала красный Ferrari
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение