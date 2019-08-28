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Пять способов распознать некачественный бензин 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Представители Роскачества констатируют, что отечественные заправки могут "подложить вам свинью", предложив заправить автомобиль некачественным топливом. На сегодняшний день каждая восьмая АЗС "балуется" контрафактом.
Первое, что должно насторожить — это заметно заниженная цена топлива. Если в сравнении со средним показателем по региону, на данной АЗС ценник на несколько рублей ниже, то, вероятно, стоит быть предельно осторожным с таким топливом.
Второе, что выявит контрафакт — это пропажа тяги и дым из выхлопной трубы. В данной ситуации нужно обращаться в Росстандарт и Роспотребнадзор с жалобой. Поэтому необходимо всегда сохранять чек.
Чтобы избежать последствий, описанных в пункте под номером два, предварительно убедитесь в нормальной расцветке предлагаемого бензина. Если он не бледно-желтый, лучше такое топливо не заливать.
Предлагается также понюхать сомнительное горючее. Качественный бензин не имеет в запахе оттенков серы, нафталина и сероводорода.
Рассмотрите каплю бензина на белой бумаге. Если через некоторое время топливо испарилось и лист останется чистым, значит все в порядке. Если осталось маслянистое или темное пятно — в бензине имеются сомнительные примеси.
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Бортжурнал , Роспотребнадзор
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