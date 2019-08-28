Пять способов распознать некачественный бензин

Представители Роскачества констатируют, что отечественные заправки могут "подложить вам свинью", предложив заправить автомобиль некачественным топливом. На сегодняшний день каждая восьмая АЗС "балуется" контрафактом.

Первое, что должно насторожить — это заметно заниженная цена топлива. Если в сравнении со средним показателем по региону, на данной АЗС ценник на несколько рублей ниже, то, вероятно, стоит быть предельно осторожным с таким топливом.

Второе, что выявит контрафакт — это пропажа тяги и дым из выхлопной трубы. В данной ситуации нужно обращаться в Росстандарт и Роспотребнадзор с жалобой. Поэтому необходимо всегда сохранять чек.

Чтобы избежать последствий, описанных в пункте под номером два, предварительно убедитесь в нормальной расцветке предлагаемого бензина. Если он не бледно-желтый, лучше такое топливо не заливать.

Предлагается также понюхать сомнительное горючее. Качественный бензин не имеет в запахе оттенков серы, нафталина и сероводорода.

Рассмотрите каплю бензина на белой бумаге. Если через некоторое время топливо испарилось и лист останется чистым, значит все в порядке. Если осталось маслянистое или темное пятно — в бензине имеются сомнительные примеси.