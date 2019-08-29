С чем Aurus придётся конкурировать в Китае

Эксперты выяснили, с чем придётся конкурировать Aurus в Китае

Изготовитель автомобилей «Aurus» поставил цель в скором времени выйти на авторынок КНР, Африки и Ближнего Востока. Многие эксперты прогнозируют успешный выход автомобилей на рынки других стран, несмотря на то, что стоимость автомобилей очень высока.

На примере Китая журналисты постарались разобраться, с какими проблемами придётся столкнуть российскому производителю.

Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что китайская компания Hongqi выпускает с 1958 года собственные автомобили, и до 2018 года — исключительно для членов правительства.

На данный момент производитель решил изменить свой подход и начать выпускать автомобили для всех граждан. Основным автомобилем бренда на данный момент является Hongqi L5.

Основные характеристики Hongqi L5: • Размеры: длина — 5 555 мм, ширина — 2018 мм, высота 1 578 мм, колёсная база — 3 435 мм. • Вес: 3 150 кг. • Мотор: Шестилитровый бензиновый атмосферный двигатель V12, мощностью — 480 л.с. • Трансмиссия: полноприводная, имеет шесть ступеней АКПП. • Номинальная скорость: 200 км/ч. • Стоимость в Китае: 5 млн юаней, т.е. 46 млн рублей. Несмотря на отличную от российского Aurus цену, которая по прогнозам должна составлять 18 млн рублей, китайский автомобиль проверен временем и многим пришелся по вкусу. Вероятнее всего, российскому бренду в Китае придётся трудно.

Некоторые эксперты полагают, что жителей Китая он сможет заинтересовать, максимум, как носитель новых идей.