Как навсегда избавить зеркала от воды и грязи

Как навсегда избавить боковые зеркала и камеру заднего вида от воды и грязи

Летние дожди порой гораздо сильнее осенних.

Конечно, погода сказывается на эксплуатации автомобилей. Когда зеркала заднего вида покрываются паутиной капель, мало что можно разглядеть, отсюда возникновение сложных дорожных ситуаций.

Опытные автомобилисты хорошо знают, как справиться с проблемой, а вот у новичков возникают проблемы.

Итак, решить задачу можно очень просто. На сегодняшний день существует достаточно большое количество различных средств и химических реагентов, предназначенных для этих целей. Главное, используя эти средства, соблюдать действующие правила, которые прописаны производителями.

Так, покрывая стекла защитной пленкой, нужно смотреть, чтобы она ложилась плотно и максимально покрывала стекло. Обработать защитным средством можно и глазок задней камеры.

Еще одним интересным способом защиты стекол становится использование пленки для смартфонов. Обезжирив поверхность стекол, нужно наклеить пленку, аккуратно прижав ее для того, чтобы не осталось пузырей.

Использование такого способа также поможет вам защитить автомобильные стекла от скопления воды и грязи в плохую погоду.