Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как навсегда избавить боковые зеркала и камеру заднего вида от воды и грязи 

Car.ru 5 часов назад
Как навсегда избавить зеркала от воды и грязи
Фото: Car.ru
Летние дожди порой гораздо сильнее осенних.
Конечно, погода сказывается на эксплуатации автомобилей. Когда зеркала заднего вида покрываются паутиной капель, мало что можно разглядеть, отсюда возникновение сложных дорожных ситуаций.
Опытные автомобилисты хорошо знают, как справиться с проблемой, а вот у новичков возникают проблемы.
Итак, решить задачу можно очень просто. На сегодняшний день существует достаточно большое количество различных средств и химических реагентов, предназначенных для этих целей. Главное, используя эти средства, соблюдать действующие правила, которые прописаны производителями.
Так, покрывая стекла защитной пленкой, нужно смотреть, чтобы она ложилась плотно и максимально покрывала стекло. Обработать защитным средством можно и глазок задней камеры.
Еще одним интересным способом защиты стекол становится использование пленки для смартфонов. Обезжирив поверхность стекол, нужно наклеить пленку, аккуратно прижав ее для того, чтобы не осталось пузырей.
Использование такого способа также поможет вам защитить автомобильные стекла от скопления воды и грязи в плохую погоду.
Car.ru: последние новости
Кросс-вэн от Chevrolet готов к выходу на рынок Кросс-вэн от Chevrolet готов к выходу на рынок Как увеличить дорожный просвет машины: 4 легких способа Как увеличить дорожный просвет машины: 4 легких способа Эксперты выяснили, с чем придётся конкурировать Aurus в Китае Эксперты выяснили, с чем придётся конкурировать Aurus в Китае
Комментарии2
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщица погибла в реактивном автомобиле
Гонщица погибла в реактивном автомобиле36
У москвича списали деньги за ДТП-фантом
У москвича списали деньги за ДТП-фантом
В России готовят скоростной лимит для водителей с детьми
В России готовят скоростной лимит для водителей с детьми13
Как получить медсправку для ГАИ, не вставая с дивана?
Как получить медсправку для ГАИ, не вставая с дивана?
Как увеличить клиренс?
Как увеличить клиренс?
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
00:46
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
Автоновости
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
04:21
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
ДТП
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
01:22
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
Автоновости
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение