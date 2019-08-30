На МКАД увеличат скоростной лимит

Ограничение скорости до 80 км/ч отменят на участке МКАД

Ограничение скоростного режима до 80 км/ч на 21-м километре МКАД вблизи Каширского шоссе отменят. Об этом заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы

В организации заверили, что в ближайшее время знаки «80» уберут, а скоростной режим на участке восстановят до 100 км/ч. Нанесённые ранее шумовые полосы останутся, но водителей не будут штрафовать за превышение скорости на участке.

В ЦОДД отметили, что на МКАД скорость свободного потока составляет 100–120 км/ч. Снижение её на данном участке до 80 км/ч небезопасно, сообщает ТАСС.

Ранее New.ru писал, что на участке Дмитровского шоссе от МКАД до деревни Грибки скоростной режим будет увеличен до 80 км/ч. Нововведение вступит в силу 1 сентября и будет касаться только основной части дороги. На дублёрах скорость останется прежней.