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Ограничение скорости до 80 км/ч отменят на участке МКАД 

News.ru + ещё 11 6 часов назад
На МКАД увеличат скоростной лимит
Фото: РИА Новости
Ограничение скоростного режима до 80 км/ч на 21-м километре МКАД вблизи Каширского шоссе отменят. Об этом заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.
В организации заверили, что в ближайшее время знаки «80» уберут, а скоростной режим на участке восстановят до 100 км/ч. Нанесённые ранее шумовые полосы останутся, но водителей не будут штрафовать за превышение скорости на участке.
В ЦОДД отметили, что на МКАД скорость свободного потока составляет 100–120 км/ч. Снижение её на данном участке до 80 км/ч небезопасно, сообщает ТАСС.
Ранее New.ru писал, что на участке Дмитровского шоссе от МКАД до деревни Грибки скоростной режим будет увеличен до 80 км/ч. Нововведение вступит в силу 1 сентября и будет касаться только основной части дороги. На дублёрах скорость останется прежней.
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Бортжурнал , Автоновости , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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