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Mazda отзывает в России автомобили из-за сигнала предупреждения об опасности 

Rambler News Service + ещё 5 2 часа назад
Mazda снова отзывает авто в России
Фото: Авторамблер
Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 92 транспортных средств марки Mazda CX-5. Отзыву подлежат автомобили, реализованные c декабря 2014 г. по январь 2016 г., с VIN-кодами согласно приложению (список VIN-номеров прикреплен к новости в подразделе «Документы»). Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что система сигнала аварийной остановки (ESS) и система предотвращения вторичного столкновения (SCR), которые предназначены для активации сигнала предупреждения об опасности при определенных событиях, таких как внезапное экстренное торможение или авария при столкновении, могут оповещать о предупреждении с ненадлежащей частотой мигания сигнала», — говорится в сообщении.
Уточняется, что программа мероприятий представлена ООО «Мазда Мотор РУС», являющимся официальным представителем изготовителя Mazda на российском рынке. «Уполномоченные представители изготовителя ООО „Мазда Мотор РУС“ проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ», — добавили в пресс-службе.
Также отмечается, что автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
«На транспортных средствах будет выполнена процедура перепрограммирования переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM). Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — сообщили в Росстандарте.
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Комментарии
Бортжурнал , Автоновости , Mazda , Mazda CX-5
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