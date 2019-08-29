Как увеличить клиренс?

Как увеличить дорожный просвет машины: четыре легких способа

Сегодня на рынке стабильной популярностью пользуются кроссоверы и внедорожники. Однако что делать, когда автомобиль старенький, а передвигаться по бездорожью надо?

В таком случае есть 4 наиболее популярных пути для того, чтобы клиренс прибавил несколько сантиметров в размере. Все они достаточно безобидны и не требуют больших финансовых затрат.

Большинство современных автомобилей имеют дорожный просвет в пределах 13-18 см. Но при этом разработчики не учитывают особенности эксплуатации автомобилей в России, где на один километр ровной дороги приходится девять километров остатков советского бездорожья и ям. Поэтому для наших автолюбителей часто встает вопрос о повышении дорожного просвета.

Вот небольшое практическое руководство к действию для автолюбителей.

Новые пружины. Сегодня производители предлагают пружины, как опускающие автомобиль, так и делающие его выше. Последние отличаются более толстым прутком и повышенной жесткостью.

Рассматриваемые пружины способны поднять машину выше сразу на несколько сантиметров (все зависит от выбранного размера). Однако вместе с ними следует установить и улучшенные амортизаторы. Тогда не будет никаких проблем с управлением и безопасностью.

Увеличенные колеса. Этот способ заключается в использовании шин с более высоким профилем. Они приподнимают автомобиль сами по себе.

Но у этого варианта есть и неудобства. Во-первых, выиграть можно будет всего лишь 1-2 сантиметра. Во-вторых, использование новых колес приведет к сбою текущих показаний спидометра и одометра. Не всем водителям это приходится по душе, особенно если впереди предстоит техосмотр.

Проставки под пружины. Этот способ считается в среде автолюбителей самым простым. Заключается он в том, что под пружины кладутся резиновые шайбы.

Их набор может состоять из изделий разной высоты. Таким образом можно в зависимости от обстоятельств регулировать размер дорожного просвета.

Правда, если есть свободные денежные средства, лучше не жадничать, а установить новую улучшенную пружину. Тогда эффект будет ощутимее.

Бафферы. Они представляют собой силиконовые кольца, которые можно приобрести в магазине или на авторынке. Бафферы размещаются между витками пружины и элементарно крепятся за несколько минут с помощью пластиковых стяжек. Чтобы их установить, достаточно приподнять автомобиль на домкрате.

В основе функционирования таких изделий лежит достаточно простой механизм. Баффер просто не дает сжиматься пружине до ее обычного состояния. В результате клиренс увеличивается в силу элементарных законов физики.

Итог. Даже на автомобиле с внушительным пробегом можно отвоевать пространство дорожного просвета. В основном это результат манипуляций с пружинами.

Но начинающим водителям не лишним будет прибегнуть к услугам профессионалов из СТО. Так можно будет избежать распространенных ошибок в среде новичков.