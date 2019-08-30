Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа самая раздражающая водителей система безопасности 

Motor.ru + ещё 1 50 минут назад
Какая система безопасности раздражает водителей больше всего
Фото: © pixabay.com
Консалтинговая компания JD Power провела опрос среди 20 тысяч американцев, темой которого стали системы помощи водителю, призванные повысить безопасность на дорогах. Вопросы касались 38 различных «ассистентов», многие из которых, как выяснилось, только раздражают автомобилистов.
В частности, наибольшее количество жалоб касалось системы удержания автомобиля в полосе движения. 21 процент водителей охарактеризовали ее как «слишком навязчивую», а 61 процент респондентов признались, что и вовсе отключили ее. Еще 20 процентов водителей заявили, что не находят электронных ассистентов раздражающими, однако все же предпочитают их деактивировать.
Кристин Колодж, глава отдела исследований взаимодействия водителей и взаимодействия человека с автомобилями в JD Power, заявила, что электронные ассистенты «могут быть восприняты некоторыми как надоедливые родители».
«Никто не хочет, чтобы им постоянно говорили, что они едут неправильно», — пояснила она.
Согласно исследованию, общая удовлетворенность технологиями новых автомобилей колеблется в широком диапазоне. Например, Kia Stinger 2019 года набрала 834 балла из 1000, а средняя оценка 250 изученных автомобилей составила 781 балл. В топ попали Hyundai Kona, Toyota CH-R, Kia Forte, Chevrolet Blazer, Ford Expedition и Porsche Cayenne, системы которых раздражают их владельцев в меньшей степени.
Аналитики выявили тенденцию, что отношение автомобилистов к вспомогательным системам меняется в зависимости от возраста. Те американцы, которые десятилетиями водили машины без «умных» ассистентов, вполне могут обходиться и без них. Однако более молодое поколение считает такие системы неотъемлемой частью машины и во многом полагается именно на них, а не на свои навыки — например, доверяет «помощнику» парковку.
Ранее был опубликован рейтинг Американского индекса удовлетворенности потребителей (ACSI), который охватывал 26 автомобильных концернов. Самыми довольными водителями оказались те, кто ездит за рулем моделей Lexus, Mercedes-Benz, Audi и BMW.
Motor.ru: последние новости
Появился BMW X5 с расходом 1,2 литра Появился BMW X5 с расходом 1,2 литра Представлен электромобиль с запасом хода 1600 километров Представлен электромобиль с запасом хода 1600 километров Mazda отправит в ремонт российские CX-5 Mazda отправит в ремонт российские CX-5
Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Chevrolet Blazer , Kia Stinger , Ford Expedition , Audi , Chevrolet , BMW , Kia , Lexus , Toyota , Hyundai Kona , Kia Forte , Porsche Cayenne , Porsche , Mercedes-Benz , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России создадут «суперасфальт»
В России создадут «суперасфальт»15
Авария класса «люкс»: BMW и Lamborghini столкнулись в центре Москвы
Авария класса «люкс»: BMW и Lamborghini столкнулись в центре Москвы2
Когда штрафуют за проезд на зеленый?
Когда штрафуют за проезд на зеленый?
На каких дорогах могут запретить обгоны и перестроения
На каких дорогах могут запретить обгоны и перестроения
МВД начнет контролировать пункты техосмотров
МВД начнет контролировать пункты техосмотров3
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
00:46
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
Автоновости
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
04:21
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
ДТП
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
01:22
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
Автоновости
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение