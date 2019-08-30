Какая система безопасности раздражает водителей больше всего

Названа самая раздражающая водителей система безопасности

Консалтинговая компания JD Power провела опрос среди 20 тысяч американцев, темой которого стали системы помощи водителю, призванные повысить безопасность на дорогах. Вопросы касались 38 различных «ассистентов», многие из которых, как выяснилось, только раздражают автомобилистов.

В частности, наибольшее количество жалоб касалось системы удержания автомобиля в полосе движения. 21 процент водителей охарактеризовали ее как «слишком навязчивую», а 61 процент респондентов признались, что и вовсе отключили ее. Еще 20 процентов водителей заявили, что не находят электронных ассистентов раздражающими, однако все же предпочитают их деактивировать.

Кристин Колодж, глава отдела исследований взаимодействия водителей и взаимодействия человека с автомобилями в JD Power, заявила, что электронные ассистенты «могут быть восприняты некоторыми как надоедливые родители».

«Никто не хочет, чтобы им постоянно говорили, что они едут неправильно», — пояснила она.

Аналитики выявили тенденцию, что отношение автомобилистов к вспомогательным системам меняется в зависимости от возраста. Те американцы, которые десятилетиями водили машины без «умных» ассистентов, вполне могут обходиться и без них. Однако более молодое поколение считает такие системы неотъемлемой частью машины и во многом полагается именно на них, а не на свои навыки — например, доверяет «помощнику» парковку.