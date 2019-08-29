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Водителей начали штрафовать с помощью переносных знаков 

Авторамблер 3 часа назад
Водителей начали штрафовать с помощью переносных знаков
Фото: Говорит Москва / Youtube.com
Иногда оплата парковки — не гарантия сохранности авто, как показывает сегодняшний случай, произошедший в Москве. В сети появилось видео, на котором эвакуируют автомобили, припаркованные на стоянке. Голос за кадром утверждает, что запрещающий знак только что принесли — то есть, автомобилисты парковались законно, а потом внезапно стали нарушителями.
Инцидент произошел в Москве на Олимпийском проспекте. Отмечается, что парковка платная.
"Парни пришли, припарковались на платную парковку, оплатили и со спокойной душой ушли на работу", — негодует автор видео, утверждающий, что мобильный знак появился уже после того, как машины заняли парковочные места.
Видео уже дошло до Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), представители которого сообщили радиостанции "Говорит Москва", что собираются разобраться в вопиющем случае.
"Мы запросили у организаций, которые уполномочены заниматься установкой знаков в Москве, дату установки данного знака", — заявили в ведомстве.
Невольным нарушителем можно стать и паркуясь в собственном дворе: из-за размытых формулировок правил иногда под понятие "газон" подпадают поверхности, совершенно на него не похожие.
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Комментарии3
Бортжурнал , Радиостанция "Говорит Москва"
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