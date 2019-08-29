МВД начнет контролировать пункты техосмотров

МВД разработало нормативный акт, наделяющий ведомство полномочиями по контролю за пунктами технического осмотра машин и автобусов. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

«В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 июня 2019 года МВД России наделено полномочиями по государственному контролю (надзору) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств, а также участию в техническом осмотре автобусов», — напомнили в МВД.

По словам МВД, контроль точек техосмотра будет осуществляться при помощи внеплановых проверок, а также в рамках мероприятий за дорожным движением и контрольных закупок. Также полномочия по участию в техосмотре автобусов предполагают в том числе личное присутствие сотрудников Госавтоинспекции на них.

Там также добавили, что данный проект не потребует увеличение состава ведомства, а также дополнительного выделения средств из федерального бюджета. Сейчас проект размещен на федеральном портале проектов нормативным правовых актов, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России изменят правила проведения технического осмотра. Планируется на законодательном уровне закрепить обязанность проверять ЭРА-ГЛОНАСС, которую устанавливать на всех автомобилях с 2017 года.