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МВД начнет контролировать пункты техосмотров 

РИА «ФедералПресс» + ещё 4 2 часа назад
МВД начнет контролировать пункты техосмотров
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
МВД разработало нормативный акт, наделяющий ведомство полномочиями по контролю за пунктами технического осмотра машин и автобусов. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.
«В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 июня 2019 года МВД России наделено полномочиями по государственному контролю (надзору) за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств, а также участию в техническом осмотре автобусов», — напомнили в МВД.
По словам МВД, контроль точек техосмотра будет осуществляться при помощи внеплановых проверок, а также в рамках мероприятий за дорожным движением и контрольных закупок. Также полномочия по участию в техосмотре автобусов предполагают в том числе личное присутствие сотрудников Госавтоинспекции на них.
Там также добавили, что данный проект не потребует увеличение состава ведомства, а также дополнительного выделения средств из федерального бюджета. Сейчас проект размещен на федеральном портале проектов нормативным правовых актов, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что в России изменят правила проведения технического осмотра. Планируется на законодательном уровне закрепить обязанность проверять ЭРА-ГЛОНАСС, которую устанавливать на всех автомобилях с 2017 года.
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Бортжурнал , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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