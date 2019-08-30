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Когда штрафуют за проезд на зеленый свет светофора? 

Car.ru 5 часов назад
Когда штрафуют за проезд на зеленый?
Фото: Car.ru
На дороге может произойти парадоксальная ситуация, когда водитель едет на светофоре на зеленый свет и совершает маневр по повороту по правилам, однако в итоге становится виновником ДТП или платит штраф.
В каких обстоятельствах возможен подобный исход, стоит рассказать подробнее.
На зеленый свет. Получить наказание можно, к примеру, если автомобилист видит зеленый свет и загорелась стрелка внизу светофора. Он начинает движение, как вдруг в него врезается транспортное средство со встречной полосы движения. В итоге тот, кто совершал поворот, окажется виновником ДТП и заплатит штраф.
Казалось бы, автомобилист все сделал по правилам, ехал на зеленый свет и только тогда, когда загорелась стрелка, однако был наказан.
Разъяснение ситуации. На самом деле, законодательство гласит, когда загорается зеленый свет и горит стрелка, расположенная внизу светофора, владелец авто должен пропускать всех участников дорожного движения, которые едут прямо, так как зеленый свет на основной табличке главнее, чем стрелка.
Данные обстоятельства описываются в положении пункта ПДД 13.5: При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.
Вот и получается, что не нарушая правила, автомобилист все равно рискует получить штраф, если повернет.
Есть еще несколько положений, которые относятся к данным обстоятельствам на дороге:
Если при повороте на дороге окажется пешеход, водитель рискует получить наказание за нарушение статьи 12.13 КоАП, части 2. Это статья «Нарушение правил проезда перекрестков», размер платежа составит 1000 рублей
В случае ДТП именно водитель окажется виновным, обязан будет возместить ущерб второму участнику аварии и оплатить все штрафы
Итог. Даже при соблюдении всех правил дорожного движения автомобилист рискует получить наказание в виде штрафа или других мер. К примеру, это ситуация с проездом на светофоре, когда горит стрелка, а водитель не пропустил едущих по прямой участников движения.
Таким образом, перед тем, как совершить какой-либо маневр, стоит уделить особое внимание ситуации на дороге, чтобы при их совершении не попасть в ДТП и не стать жертвой ситуации.
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