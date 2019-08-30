Когда штрафуют за проезд на зеленый свет светофора?

На дороге может произойти парадоксальная ситуация, когда водитель едет на светофоре на зеленый свет и совершает маневр по повороту по правилам, однако в итоге становится виновником ДТП или платит штраф.

В каких обстоятельствах возможен подобный исход, стоит рассказать подробнее.

На зеленый свет. Получить наказание можно, к примеру, если автомобилист видит зеленый свет и загорелась стрелка внизу светофора. Он начинает движение, как вдруг в него врезается транспортное средство со встречной полосы движения. В итоге тот, кто совершал поворот, окажется виновником ДТП и заплатит штраф.

Казалось бы, автомобилист все сделал по правилам, ехал на зеленый свет и только тогда, когда загорелась стрелка, однако был наказан.

Разъяснение ситуации. На самом деле, законодательство гласит, когда загорается зеленый свет и горит стрелка, расположенная внизу светофора, владелец авто должен пропускать всех участников дорожного движения, которые едут прямо, так как зеленый свет на основной табличке главнее, чем стрелка.

Данные обстоятельства описываются в положении пункта ПДД 13.5: При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.

Вот и получается, что не нарушая правила, автомобилист все равно рискует получить штраф, если повернет.

Есть еще несколько положений, которые относятся к данным обстоятельствам на дороге:

Если при повороте на дороге окажется пешеход, водитель рискует получить наказание за нарушение статьи 12.13 КоАП, части 2. Это статья «Нарушение правил проезда перекрестков», размер платежа составит 1000 рублей

В случае ДТП именно водитель окажется виновным, обязан будет возместить ущерб второму участнику аварии и оплатить все штрафы

Итог. Даже при соблюдении всех правил дорожного движения автомобилист рискует получить наказание в виде штрафа или других мер. К примеру, это ситуация с проездом на светофоре, когда горит стрелка, а водитель не пропустил едущих по прямой участников движения.

Таким образом, перед тем, как совершить какой-либо маневр, стоит уделить особое внимание ситуации на дороге, чтобы при их совершении не попасть в ДТП и не стать жертвой ситуации.