Сколько машин брошено на штрафстоянках Москвы

Названо число машин, брошенных на штрафстоянках Москвы

Проанализировав данные, полученные со штрафстоянок города Москвы, аналитики смогли подсчитать какое количество автомобилей, остается брошенными.

Согласно полученным аналитическим данным, далеко не все владельцы забирают свои машины со штрафстоянок, оплачивая большие суммы штрафов.

Так, с начала 2019 года на специализированных стоянках, расположенных в столице оставлено "насовсем" 350 машин. Интересным моментом становится тот факт, что водители даже не собираются их забирать.

Все машины были помещены на штрафстоянку за несвоевременную оплату полученных штрафов или отказ от оплаты. По словам сотрудников данных стоянок, у них действует правило. Так, если водители не забирают машину в течение 60 дней, значит она считается невостребованной.