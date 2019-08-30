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Названо число машин, брошенных на штрафстоянках Москвы 

Car.ru 3 часа назад
Сколько машин брошено на штрафстоянках Москвы
Фото: Car.ru
Проанализировав данные, полученные со штрафстоянок города Москвы, аналитики смогли подсчитать какое количество автомобилей, остается брошенными.
Согласно полученным аналитическим данным, далеко не все владельцы забирают свои машины со штрафстоянок, оплачивая большие суммы штрафов.
Так, с начала 2019 года на специализированных стоянках, расположенных в столице оставлено "насовсем" 350 машин. Интересным моментом становится тот факт, что водители даже не собираются их забирать.
Все машины были помещены на штрафстоянку за несвоевременную оплату полученных штрафов или отказ от оплаты. По словам сотрудников данных стоянок, у них действует правило. Так, если водители не забирают машину в течение 60 дней, значит она считается невостребованной.
Для того, чтобы вернуть машину, владельцы руководители стоянок обращаются к специалистам правоохранительных органов, которые разыскивают владельцев и узнают причину того, почему они не забирают машину и вообще планируют ли они ее забирать.
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Бортжурнал , МВД
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