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Как оспорить автомобильные штрафы онлайн 

Рамблер 1 час назад
Как оспорить автомобильные штрафы онлайн
Фото: РИА Новости
Издание AutoNews рассказало, в каких случаях можно обжаловать автомобильные штрафы онлайн и куда обращаться за обжалованием не имеет смысла.
Самым простым способом обжаловать штраф за неправильную парковку издание назвало подачу заявления на портале mos.ru в разделе «Обжалование нарушения». Там нужно указать номер постановления и причины обжалования. Такой же сервис работает на сайте «Автокод», где также можно проверить статус рассмотрения своего обращения.
Решение по жалобе придет водителю в личный кабинет на mos.ru, на электронную почту, а также почтовым отправлением по адресу места жительства.
Еще один вариант обжалования — личный визит в МАДИ. Приемная организации в Москве находится на Каланчевской улице в доме номер 49. Попасть туда можно и без записи, но лучше предварительно записаться онлайн, выбрав удобное время. На адрес МАДИ можно отправить документы и копии постановления заказным письмом.
У ГИБДД пока нет механизма обжалования штрафов онлайн. Если водитель хочет поспорить со штрафом дорожной инспекции, он должен подать жалобу в территориальное подразделение ГИБДД, выписавшее штраф, на имя сотрудника, оформившего нарушение, либо начальника отделения. К жалобе потребуется приложить копии постановления о штрафе и документов на автомобиль. Список подразделений с адресами опубликован на сайте ГИБДД. Документы можно отправить по почте заказным письмом.
Штрафы, выписанные из-за дорожных камер, можно оспаривать не в территориальных отделах ГИБДД, а в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД (московский адрес — улица Садовая-Самотечная, дом номер один). Туда нужно отправлять претензии к работе автоматических камер.
Штрафы, выписанные «Администратором Московского парковочного пространства» (АМПП), можно также обжаловать онлайн на сайте mos.ru либо на портале «Автокод», выбрав нужную организацию. Можно отправить документы и сразу на портал департамента транспорта Москвы. Почтовые отправления отсылают по адресу улица Скаковая, дом 19. Кроме того, можно приехать в сервисный центр «Московского транспорта» на Старой Басманной улице, дом 20, корпус 1 или на улице 1905 года, дом 25.
Добиться возвращения денег за штрафстоянку в случае незаконной эвакуации можно, совершив личный визит в АМПП на Старой Басманной.
Отмененный, неверно или повторно уплаченный штраф можно вернуть с помощью заявлений в ГИБДД, МАДИ или АМПП. К заявлению нужно приложить копию паспорта, платежные документы и реквизиты банковского счета. Если штраф отменили, также нужна будет копия решения об отмене постановления, а при повторной оплате — копия оплаченного постановления. В ГИБДД и АМПП для этого придется ехать лично, а с ошибочно оплаченным штрафом МАДИ можно разобраться на портале mos.ru.
Ошибочные штрафы за езду без ОСАГО можно вернуть, обратившись в свою страховую компанию. Она сама внесет уточнения в базу данных и отменит штраф. Штрафы от «Помощника Москвы» можно оспорить, подав претензию в отношении правительства Москвы.
Штрафы за нарушение ПДД можно обжаловать в течение десять суток с момента получения копии постановления о правонарушении. Если подана жалоба, постановление не вступает в силу до окончания разбирательства, то есть штраф не попадет в категорию неоплаченных.
Если жалобу водителя не удовлетворили, он может обратиться в районный суд по месту получения постановления. Суду нужны те же самые документы, а также сама жалоба. Рассматривать апелляцию в суде могут до шести месяцев.
Комментарии
Бортжурнал , Правительство Москвы , Mos.ru
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