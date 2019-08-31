Пять главных советов по подготовке машины к осени

Смена стеклоочистителей, оценка состояния кузова и проверка системы отопления, освещения, замена аккумулятора. С тем, что нужно сделать, чтобы машина безболезненно пережила осень, разбирался Autonews.

Осень с ее дождями и туманами оказывает не менее пагубное влияние на автомобиль, чем зима. Слабозащищенные места кузовных деталей, а также зависимые от температуры и влажности элементы вроде проводки и внешнего электрооборудования, особенно сильно страдают именно в этот сезон, напоминает издание.

Среди необходимых работ по подготовке машины к межсезонью издание советует в первую очередь выполнить замену стеклоочистителей. Так как дождь влияет на чистоту лобового стекла автомобиля, а при проблемах с дворниками неочищенная область может скрыть от внимания водителя машину или пешехода.

«Дворники должны очистить поверхность уже после первого взмаха. Если после второго или даже третьего движения на стекле остаются следы, это говорит о критическом износе стеклоочистителей. В таком случае их необходимо сменить. Следует помнить, что дворники меняются парами», — отмечается в статье.

При этом издание рекомендует не экономить на щетках, чтобы они не вышли из строя уже через неделю.

Не менее важно перед межсезоньем и уделить внимание кузову, при этом стоит пристально осмотреть колесные арки, крылья и кромки капота, где чаще всего образуются сколы от летящих камней, отмечается в статье.

«Если на металле имеются только непокрытые ржавчиной небольшие сколы, то замажьте их специальной краской из баллончика. Стараться идеально подобрать цвет не обязательно, ведь со временем лакокрасочное покрытие на кузове выгорает и пятна становятся видны», — советует издание.

Так как осенью меняется не только погода, но и продолжительность светового дня, а также нередки туманы, осветительные приборы автомобиля должны работать идеально, чтобы обеспечить необходимую безопасность. До наступления холодов и первых заморозков необходимо также подзарядить или заменить аккумулятор, уверено издание.

Также в статье рекомендуется произвести и проверку уплотнителей в автомобиле, чтобы исключить просачивание дождевой воды через них. Не менее важно, по данным издания, и оценить, насколько хорошо работает система климат-контроля, препятствующая запотеванию окон и греющая водителя и пассажиров.