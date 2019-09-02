Названы 5 самых популярных кроссоверов в мире

Безусловным лидером по мировым продажам стал Toyota RAV4, сообщает портал focus2move.

В первом полугодии 2019 года "равик" приобрели 441,6 тысяч раз, что на 8,4% больше, чем в прошлом году.

Второе место занял Honda CR-V с результатом 381,5 тыс. автомобилей (+15,5%) и сместил прошлогоднего лидера — Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в 370,7 тыс. экземпляров и показал падение спроса на 10,7%.

На четвертой строчке рейтинга расположился Hyundai Tucson, который в мире купили 255 тыс. раз с января по июнь. Продажи кроссовера снизились на 10,3%.