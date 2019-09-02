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Названы 5 самых популярных кроссоверов в мире 

Авторамблер + ещё 2 1 час назад
5 самых популярных кроссоверов в мире
Фото: Авторамблер
Безусловным лидером по мировым продажам стал Toyota RAV4, сообщает портал focus2move.
В первом полугодии 2019 года "равик" приобрели 441,6 тысяч раз, что на 8,4% больше, чем в прошлом году.
Второе место занял Honda CR-V с результатом 381,5 тыс. автомобилей (+15,5%) и сместил прошлогоднего лидера — Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в 370,7 тыс. экземпляров и показал падение спроса на 10,7%.
На четвертой строчке рейтинга расположился Hyundai Tucson, который в мире купили 255 тыс. раз с января по июнь. Продажи кроссовера снизились на 10,3%.
Замыкает пятерку Kia Sportage с 243,4 тыс. проданных авто и ростом продаж в 1,8%. В прошлом году пятое место занимал Nissan Qashqai, но в новом топ-5 ему места не нашлось.
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Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Kia Sportage , Kia , Nissan Qashqai , Toyota , Volkswagen , Honda , Volkswagen Tiguan , Honda CR-V , Hyundai Tucson , Toyota RAV4
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