«Регистрация машины»: чем грозят автовладельцу проблемы с базами ГИБДД

Счастье от покупки новой машины может быть омрачено проблемами, возникающими после ее регистрации. Чем может грозить автовладельцу медленное обновление «Федеральной информационной системы ГИБДД», разбирался портал «АвтоВзгляд».

По данным издания, после того, как владелец новой машины поставит ее на учет в ГИБДД , он может столкнуться с тем, что его автомобиль не значится в базах. И при проверке сотрудниками ДПС может быть заподозрен по статье «Подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» (ст. 327 УК РФ), которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

«Понятное дело, что недоразумение достаточно быстро прояснится, но вероятность провести сутки-другие в «обезьяннике» вряд ли станет утешением для человека, избежавшего в итоге уголовного преследования», — отмечается в статье.

К такому развитию событий, по данным портала, может привести то, что российское ГИБДД, по всей стране ежедневно ставящая на учет десятки, если не сотни тысяч транспортных средств, «физически не может обеспечить ежесекундного появления новых данных о каждом автомобиле в федеральной базе данных».

«Сначала информация о тех или иных регистрационных действиях с авто попадает в региональную базу, да и то не в режиме реального времени, а ближе к концу каждого рабочего дня. И только на следующий день (а то и пару суток спустя) сформированный региональный пакет осваивается упомянутой ФИС», — отмечает портал.

Однако, по информации источников издания, несмотря на то, что проблема с базами действительно существует, обычно сотрудники ГИБДД смотрят на дату выдачи СТС, либо, в самом крайнем случае, просто связываются с подразделением, выдавшим документы, где им и подтверждают их легитимность.