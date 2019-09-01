«Убивающие» амортизацию ошибки водителей

Срок службы амортизаторов на 70% процентов зависит от манеры управления автомобилем и качества дорог. Какие ошибки, влияющие на систему амортизации машины, допускают водители, разбирался портал « АвтоВзгляд ».

По данным издания, уже в первый год эксплуатации автомобиля многие водители начинают замечать, что стойки амортизации перестают выполнять свои прямые обязанности.

Первая и самая «фатальная» причина, влияющая на амортизацию машины, — аварии и столкновения, во время которых стойки получают механические повреждения.

«Если шток загнуло или деформировало — то его уже не выпрямить. Любое, порой незаметное увечье, полученное в результате столкновения, автоматом отправляет автовладельца в магазин за новым узлом», — отмечает портал.

Негативное влияние на стойки амортизации оказывают также грязь и реагенты на дорогах.

Однако хуже всего на систему амортизации, по данным издания, влияет манера вождения владельца машины. Так, если водитель поздно замечает неровность и резко тормозит, то машина прижимается к асфальту, стягивая подвеску «узлом». Именно в этот момент на амортизаторы, которые уже находятся под нагрузкой, приходится удар.

«Стойки гораздо легче перенесут рассеянность и невнимательность, если «принять» яму на скорости или, осознав, что замедление должного результата не принесет, успеть отпустить педаль тормоза, ослабив подвеску», — отмечается в статье.

При этом, по данным портала, если водитель аккуратен и бережлив, то стойки амортизации не только проживут заявленные производителем 100 000 километров, но и гораздо больше.