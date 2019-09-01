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В России вступили в силу новые правила оформления ДТП 

Рамблер 1 час назад
В РФ вступили в силу новые правила оформления ДТП
Фото: depositphotos.com
Дорожный европротокол в России отложили до 1 ноября. Сегодня вступила в силу поправка в закон об ОСАГО: водители могут сами оформлять ДТП в электронном виде, с использованием портала госуслуг. Сотрудники ГИБДД для этого не требуются.
Однако реально эта возможность заработает с 1 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк, который работает над новым сервисом вместе с Российским союзом автостраховщиков (РСА) и Министерством связи.
«С 1 ноября 2019 года планируется запустить сервис в пилотном режиме с базовым функционалом», — сказал представитель Центробанка.
В Минсвязи подтвердили, что с 1 сентября возможность оформить европротокол с помощью портала госуслуг технически реализована не будет, она появится до конца 2019 года. Отмечается, что задержка связана с отсутствием ряда нормативных документов от исполнительной власти.
«Чтобы автовладелец мог отправить извещение о ДТП через портал госуслуг, необходимо, чтобы органами власти был выпущен ряд нормативных документов, которые на данный момент не готовы», — сказал представитель РСА.
С 1 ноября будут возможны два варианта оформления европротокола — в электронном виде и на бумажном носителе. Оформить европротокол можно, если в ДТП участвовали лишь два автомобиля, нет пострадавших и вред не причинен другому имуществу. Оба водителя должны быть застрахованы по ОСАГО. Лимит выплаты — 100 тысяч рублей. В Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленобласти он может быть увеличен до 400 тысяч..
Комментарии3
Бортжурнал , Автоновости , Минкомсвязи РФ , ГИБДД , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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