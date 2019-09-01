Чем опасен левый ряд

Левый ряд и дистанция между машинами: чем грозит игнорирование ПДД?

Большинство водителей после сдачи экзамена на знание ПДД, игнорируют многие важные пункты правил, неизбежно попадая в аварии. Почему опасно забывать о пунктах, касающихся движения в левом ряду дороги и дистанции между машинами, разбирался портал «АвтоВзгляд»

По данным издания, подавляющее большинство водителей беспрекословно соблюдают лишь часть пунктов ПДД. Так, среди «табу», которых придерживаются автолюбители, — проезд на «красный», превышение скорости больше 20 км/ч, выезд на «встречку», пьянство за рулем, парковка под запрещающим знаком.

При этом портал напоминает, что «кровью» написан и пункт 9.4 правил, в котором говорится о запрете занимать левые полосы движения при свободных правых, и который часто просто не соблюдают.

«Большинство водителей считает, что это касается лишь загородных дорог. И плюют на это знание, уверенно двигаясь в левом ряду при пустом правом. Про тот факт, что чем левее едешь — тем опаснее с точки зрения лобового столкновения со «встречкой», никто и не вспоминает», — отмечается в статье.

Игнорируют водители и не менее важный пункт 9.10, согласно которому «водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения».

«На скорости 100 км/ч машина за секунду проходит около 27 метров. То есть безопасная дистанция до впереди идущей машины при скорости 100 км/ч должна быть однозначно больше 60-и, а то и 70-ти метров — это при идеально сухом, теплом и ровном асфальте под колесами», — подсчитало издание.

При этом, согласно статье, большинство водителей держат дистанцию в 30-40 метров, а в худшем случае «висят» в 5-10 метрах за бампером впереди идущего авто.

Игнорирование ПДД неизбежно приводит к авариям, предостерегает водителей портал.