Разговор с автоинспектором: ошибки водителей

Распространенные ошибки водителей при общении с инспектором ДПС

Периодически автолюбители встречаются с инспекторами ДПС , после чего ход разговора во многом зависит от водителя. Есть несколько стандартных распространенных ошибок. О них стоит рассказать подробнее.

Выходить из машины. Стоит помнить, что водитель не обязан выходить из автомобиля по первому требованию. На самом деле инспектор ДПС может предложить автомобилисту выйти, чтобы осуществить осмотр транспортного средства на наличие поломок, провести досмотр или проверку на трезвость.

Пункт 48 Административного регламента гласит, что владелец авто может ждать, пока инспектор ДПС подойдет к нему, приоткрыв стекло. Многие работники дорожной службы относятся к слишком вежливым водителям с подозрением, а потому проверяют их более тщательно. Выход из автомобиля может быть расценен, как готовность к длительному диалогу.

Просить прощения. В случае нарушения ПДД не стоит сразу же говорить инспектору об этом, и тем более просить прощения. Лучше сначала послушать, что скажет работник дорожной службы, а если есть желание признать нарушение, сразу же сказать об этом, объяснив свои действия. К примеру, сообщить, что не заметил дорожный знак.

Тем не менее против себя автомобилист может не свидетельствовать, о чем гласит законодательство. Весь разговор водителя и инспектора может быть записан, стоит об этом не забывать.

Предлагать взятку. Многие автомобилисты считают, что самый простой и действенный способ решить проблему — дать инспектору взятку. При этом некоторые работники дорожных служб вымогают у водителей оплату. Тем не менее, стоит помнить о суровых наказаниях за совершение противозаконных действий, среди них, согласно статье 291 УК РФ: Штраф до 500 тысяч рублей

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Тюремное заключение сроком до 2 лет Многие автомобилисты считают, что самый простой и действенный способ решить проблему — дать инспектору взятку. При этом некоторые работники дорожных служб вымогают у водителей оплату. Тем не менее, стоит помнить о суровых наказаниях за совершение противозаконных действий, среди них, согласно статье 291 УК РФ:

Все будет зависеть от размера взятки, а также других обстоятельств. Каждый раз, общаясь с инспектором, нужно помнить, что он может быть настроен на запись разговора или фиксацию действий, нарушающих закон.

Соглашаться с нарушением. Даже инспектор может ошибиться и увидеть нарушение там, где его нет. Если автовладелец на самом деле не совершал никаких противозаконных действий, не стоит соглашаться из-за боязни. В протоколе необходимо будет дописать, что водитель не согласен с постановлением и может доказать свою невиновность.

В этом помогут записи с видеорегистратора или другие средства. Если же на днях владелец авто употреблял алкоголь, нужно подготовиться к тому, что тест на алкоголь скорее всего окажется положительным.

Признаваться в употреблении алкоголя. Все сотрудники ДПС знают, что некоторые виды алкоголя не выводятся из организма даже в течение нескольких дней, однако при общении с инспектором не следует сразу же добродушно сообщать, что позавчера пили пиво или рюмочку водки.

Большинство инспекторов в таких случаях постараются вменить владельцу транспортного средства вождение в нетрезвом виде, а данное нарушение грозит наказанием.

Спорить и кичиться знанием законов. Некоторые водители при встрече с сотрудниками ДПС спешат просить у них удостоверение или же показывать знание законов, доказывая, что их остановили просто так, незаслуженно. Тем не менее, не следует этого делать. Так владелец транспортного средства только усугубит ситуацию, если к примеру, его заподозрили в нарушении ПДД.

Общаться стоит спокойно и уверенно, особенно если поводов для назначения наказания нет и автолюбитель придерживается безопасной езды на своей машине.

Итог. Многие автолюбители не знают, как общаться с инспекторами ГИБДД, всячески стараются показать свои знания в сфере законодательства или же начинают чрезмерно любезничать, чтобы "задобрить" госслужащих.

Общаться следует спокойно и уверенно, особенно если автовладелец не совершал никаких нарушений, уверен в своей невиновности и сможет ее доказать.