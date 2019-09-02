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Cемейство Kia Ceed подверглось гибридизации, но Мичурин здесь ни при чем 

Автовести 3 часа назад
Cемейство Kia Ceed подверглось гибридизации
Фото: © Kia
Компания Kia анонсировала гибридную силовую установку сразу для двух моделей — кроссовера XCeed и универсала Ceed Sportswagon. Заявленный пробег на электротяге составляет 60 км, при этом в процессе электрификации ни один Ceed не пострадал.
Силовая установка для новинок составлена из 1,6-литрового бензинового мотора с непосредственным впрыском, электродвигателя и 8,9-киловаттной литий-ионной батареи. Совокупно моторы развивают 141 л.с. и 265 Нм и работают вместе с 6-ступенчатым роботом.
На набор 100 к/ч у универсала уйдет 10,8 секунды, а у кроссовера — на 0,2 с больше. Запаса хода на электротяге, по замыслу производителя, любому водителю хватит для ежедневных поездок по городу или недальних выездов за город. О времени зарядки батареи не сообщается, но известно, что гибриды снабжены системой рекуперации и рядом решений для экономии энергии. Например, обе новинки получили режим работы Driver Only: при нажатии соответствующей кнопки климатическая установка начинает работать только на водительское место, перекрывая остальные воздуховоды.
Батарея установлена рядом с топливным баком объемом 37 л под задними сиденьями, и в Kia обращают особое внимание, что такая компоновка не затронула объем багажника. У универсала он составляет от 437 до 1 506 л, у кроссовера — от 291 до 1 243 л.
Опознать гибриды можно будет по закрытой радиаторной решетке, оригинальным 16-дюймовым колесам, лючку для подключения электрокабеля и соответствующим шильдикам. В салонах гибридов появилась мультимедийная система с 8-дюймовым экраном (опционально — до 10,25 дюйма) и расширенным с учетом специфики силовой установки функционалом. Система может подсказывать местоположение ближайших зарядных станций, демонстрировать состояние силовой установки (эти данные выводятся и на приборную панель) и помогать планировать график зарядки батареи.
Продажи гибридов на рынке Европы стартуют в начале следующего года, а вот по поводу российского рынка в Kia до сих пор ничего не решили. Утверждается, что производитель отслеживает ситуацию и готов рассмотреть вопрос о расширении линейки за счет гибридов при возникновении благоприятных условий.
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Бортжурнал , Kia
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