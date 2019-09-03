Качество китайских машин достигло максимума

Издание JD Power проанализировало отзывы собственников китайских машин и сообщило, какие изменения произошли в надежности авто из Китая.

Издание подчеркнуло 10%-ное повышение качества машин китайского производства в сравнении с прошлым годом. Исследование 2019 China Initial Quality Study посвятили китайским авто и трудностям, на которые натыкаются их собственники на протяжении дебютных 2 — 6 месяцев использования.

Были проанализированы показатели 67 китайских марок. В результате экспертами был сделан вывод, что повысились они у 52 брендов, в 6 из 8 пунктов.

Лучше всего китайские производители улучшили качество салонов и кресел, а еще надежность информационно-развлекательных комплексов.

«Через 5 лет качество новых машин в КНР достигло наивысшего уровня. Это подтверждает, что автоконцерны берут во внимания отзывы собственных покупателей и стараются повысить их удовлетворенность. Поскольку прогресс достигается на снижающемся авторынке, это делает его более очевидным», — отметил Джефф Кай, являющийся генеральным менеджером по автомобильной продукции JD Power.

Следует подчеркнуть, что аналитиками было отмечено уменьшение качества на 2,1% по одному параметру: мотор и трансмиссия.

Как отмечается, итоги анализа базируются на отзывах 33 468 автомобилистов в 75 городах КНР. Все эти авто отечественного производства были куплены с мая 2018 года по март нынешнего.