Зачем на автомобили ставят черные «мигалки»?

Жители крупных российских городов иногда могут видеть довольно зловещую картину — черный автомобиль с черными мигалками на крыше. Причем, никто и никогда не лицезрел, как же собственно, они мигают. В чем подвох и уступать ли дорогу такому спецтранспорту?

Черные "мигалки" не имеют никакого отношения к проблесковым маячкам. Если речь идет об автомобилях спецслужб (в частности, ФСО ), то это — так называемые "глушилки", которые подавляют радиосигналы в радиусе нескольких сотен метров. Подобные меры предосторожности нужны как для информационной защиты, так и в целях противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам. Законодательство не требует уступать дорогу транспорту с подобным оснащением, поскольку оно не является спецсигналом.

Но бывают и совсем другие черные "мигалки", не имеющие никакого отношения к подавлению радиосигналов… В России жизнь устроена так, что чем ближе к власти подбираются граждане, тем спокойнее им живется. Другое дело, что это или временно, или иллюзия. Ну а способов продемонстрировать свою близость к высшим слоям общества существует великое множество — дорогой и "серьезный" автомобиль, "красивые" номера, либо достаточно бюджетный вариант с муляжами проблесковых маячков. Проще говоря, иногда достаточно закосить под представителя спецслужб, дабы получить определенные преференции на дороге со стороны незнающих и пугливых водителей, старающихся держаться подальше. По факту жутковатые штуковины на гражданских машинах представляют собой всего лишь радиоантенны (например, Триада-МА 2780 SOTA на магните), оформленные в виде "глушилок".

Сейчас встретить гражданский автомобиль с подобной имитацией довольно сложно. Поговаривают, что гаишники могут попытаться пугать водителя частью 2 статьи 12.4 КоАП РФ, гласящей:

"Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси или опознавательного знака "Инвалид"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, — двадцати тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц — пятисот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения".

Но антенна-муляж под данную санкция не попадает, зато выглядит очень уж нелепо.