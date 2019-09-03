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Подкрылки на автомобиле — надёжная защита или лишняя трата денег? 

Car.ru 4 часа назад
Подкрылки: надёжная защита или деньги на ветер?
Фото: Car.ru
Ещё относительно недавно установка подкрылков на автомобиль, считалась обязательным атрибутом надёжности и защиты. Но сейчас интерес к самостоятельной установке локеров-подкрылков значительно упал, ведь производители современных автомобилей ставят свою защиту на колёсные арки.
Размышляя над вопросом, стоит ли устанавливать поверх заводской защиты дополнительную, нужно помнить о том, что на всей территории РФ преимущественно неприятные для автомобилей погодные условия: дождь, паводки, снег, грязь, лёд и прочее. Неблагоприятный климат способен заставить заржаветь даже абсолютно новый автомобиль.
Плюс к установке пластиковых подкрылок в том, что они полностью закрывают собой колёсную арку, защищая её от попадания влаги и грязи. На данный момент, на каждом локере установлена пластиковая клипса, которая помогает без необходимости рассверливать дыры, установить подкрылки.
Стоит отметить, что по мнению экспертов, подкрылки не помешают при любой погоде в любом регионе. Ведь не стоит забывать, что негативное воздействие на автомобиль может оказать и дорожная служба. Например, зимой они разбрасывают специальный химический состав и соль, которые разъедают лёд и заодно кузов автомобиля.
Очень важно сохранить купленный автомобиль в целости. А для этого необходимо установить дополнительную защиту. Также рекомендуется перед установкой локеров промазать швы шумоизолятором, чтобы не нарушать общий комфорт в салоне машины.
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