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В Китае создали дешевый клон Toyota Land Cruiser 

Авторамблер 4 часа назад
В Китае создали дешевый клон Toyota Land Cruiser
Фото: Авторамблер
В сеть выложили фото китайского внедорожника под названием Hengtian L4600 — бюджетной версии популярного Toyota Land Cruiser 200.
Сейчас настоящую "двухсотку" в Китае купить затруднительно из-за высокой цены: модель уже три года не производят на местном рынке, а ввозят из Японии с внушительным ценником от 771 тыс. юаней или 7,6 млн руб. по текущему курсу. Это на 1,5 млн руб. больше, чем просят за топовый Land Cruiser 200 в России.
Китайского близнеца "Крузака" показывали еще в 2016 году, но ее выпуск был отложен на неопределенный срок. К слову, тогда модель называлась по-другому — Hengtian Yueli SUV.
Авторамблер
Кроме внешности, Hengtian полностью скопировал шасси и силовой каркас Land Cruiser. Отличается от японского оригинала форма кузовных панелей и решетка радиатора с вертикальными вставками, а также габариты — "китаец" получился заметно длиннее. Так, длина, ширина и высота L4600 составляют 5239, 2026 и 1932 мм против 4950, 1980 и 1955 мм у Land Cruiser.
В движение китайскую модель приводит мотор местного производства — это бензиновый агрегат FT8VG46KH объемом 4,6 л отдачей 286 л.с. Он работает в паре с "автоматом", количество передач которого пока неизвестно.
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Бортжурнал , Toyota , Toyota Land Cruiser , Авторамблер
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