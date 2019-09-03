В Китае создали дешевый клон Toyota Land Cruiser

В сеть выложили фото китайского внедорожника под названием Hengtian L4600 — бюджетной версии популярного Toyota Land Cruiser 200.

Сейчас настоящую "двухсотку" в Китае купить затруднительно из-за высокой цены: модель уже три года не производят на местном рынке, а ввозят из Японии с внушительным ценником от 771 тыс. юаней или 7,6 млн руб. по текущему курсу. Это на 1,5 млн руб. больше, чем просят за топовый Land Cruiser 200 в России.

Китайского близнеца "Крузака" показывали еще в 2016 году, но ее выпуск был отложен на неопределенный срок. К слову, тогда модель называлась по-другому — Hengtian Yueli SUV.

Авторамблер

Кроме внешности, Hengtian полностью скопировал шасси и силовой каркас Land Cruiser. Отличается от японского оригинала форма кузовных панелей и решетка радиатора с вертикальными вставками, а также габариты — "китаец" получился заметно длиннее. Так, длина, ширина и высота L4600 составляют 5239, 2026 и 1932 мм против 4950, 1980 и 1955 мм у Land Cruiser.

В движение китайскую модель приводит мотор местного производства — это бензиновый агрегат FT8VG46KH объемом 4,6 л отдачей 286 л.с. Он работает в паре с "автоматом", количество передач которого пока неизвестно.