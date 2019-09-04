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Исследование: насколько надежны китайские автомобили? 

Автовести + ещё 1 59 минут назад
Исследование: насколько надежны китайские автомобили
Фото: © UGLC
Консалтинговая фирма JD Power, известная своими аналитическими исследованиями, попыталась найти ответ на вопрос, мучающий в том числе и российского покупателя: насколько надежны автомобили, выпускающиеся в Китае? В рейтинг включены и машины иностранных концернов.
Рейтинг формировался при помощи традиционного для фирмы метода — весьма широкого опроса китайских автовладельцев. Анкетирование охватило более 33 тысяч человек, приобретших машины местной сборки за последний год, причем список брендов включил 67 наименований, а число моделей в исследовании превысило 250 единиц. При этом основным показателем надежности стало количество жалоб автовладельцев в пересчете на сто машин.
Главный вывод, который сделали исследователи — надежность китайских автомобилей за последний год выросла примерно на 10%. Средний показатель надежности составил 95 жалоб на 100 машин, и это на 10 жалоб меньше, чем раньше. Наибольшие улучшения заметны в качестве интерьеров, сидений и мультимедиа, причем свои показатели улучшили 52 китайских бренда из 67, попавших в исследование.
Интересно, что результат местных брендов даже лучше среднего — их качество повысилось на 12%, причем единственной категорией, число нареканий в которой выросло, стали силовые агрегаты. Тем самым заметно уменьшился разрыв в надежности между китайскими и иностранными марками, а абсолютным победителем стал бренд Kia. На пятки ему наступают Mini, Hyundai, Honda и Jeep. Лучшей премиальной маркой названа Audi, а среди китайских марок самой надежной признана Trumpchi.
Что касается "личного зачета", то из известных в России моделей в рейтинге упоминаются Lexus RX, Mercedes-Benz E-Class, Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser Prado и Honda Accord местной сборки, а среди местной продукции в зависимости от класса лидировали, допустим, Baojun 730, Changan Eado XT, Chery Tiggo 3x, WEY VV6 и Geely GC9.
Глава автомобильного департамента JD Power China Джефф Кай по итогам исследования заявил, что качество новых автомобилей в Китае достигло наивысшего уровня за всю историю.
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Комментарии1
Бортжурнал , Автоновости , Hyundai , Jeep , Geely , Toyota Land Cruiser Prado , Chery , Audi , Honda Accord , Lexus RX , Kia , Lexus , Toyota , Toyota Land Cruiser , Honda , Porsche Cayenne , Chery Tiggo , Porsche , Mercedes-Benz
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