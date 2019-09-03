Ремонт мегатрассы признали невозможным

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Ремонт мегатрассы М-7 признали невозможным 

Рамблер 58 минут назад
Частичная реконструкция федеральной трассы М-7 Москва — Уфа обойдётся дороже, чем строительство новой магистрали, заявил перый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. Поэтому, по его словам, ремонт существующего дорожного полотна в настоящих условиях невозможен, сообщает РИА Новости.
«Реконструкция М-7 обойдется в 449 миллиардов рублей бюджетных денег, а строительство новой автодороги стоит 313 миллиардов бюджетных денег плюс 216 миллиардов небюджетных денег», — цитирует агентство слова Алафинова.
Замминистра подчеркнул, что после реконструкции обслуживание трассы обременит бюджет, тогда как строительство новой платной дороги позволит за счёт сбора денег с водителей не только вернуть инвестиции, но и и изыскать средства на её содержание.
Ранее СМИ сообщили, что Минэкономразвития России предложило отказаться от строительства новой трассы из Москвы в Казань, а вместо этого проложить дорогу до Владимира и частично реконструировать М-7 Москва-Уфа с целью сокращения расходов на реализацию масштабного проекта.
Комментарии147
Бортжурнал , Видео , Иннокентий Алафинов , Минэкономразвития , РИА Новости
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