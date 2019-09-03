Ремонт мегатрассы признали невозможным

Ремонт мегатрассы М-7 признали невозможным

Частичная реконструкция федеральной трассы М-7 Москва — Уфа обойдётся дороже, чем строительство новой магистрали, заявил перый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов . Поэтому, по его словам, ремонт существующего дорожного полотна в настоящих условиях невозможен, сообщает РИА Новости

«Реконструкция М-7 обойдется в 449 миллиардов рублей бюджетных денег, а строительство новой автодороги стоит 313 миллиардов бюджетных денег плюс 216 миллиардов небюджетных денег», — цитирует агентство слова Алафинова.

Замминистра подчеркнул, что после реконструкции обслуживание трассы обременит бюджет, тогда как строительство новой платной дороги позволит за счёт сбора денег с водителей не только вернуть инвестиции, но и и изыскать средства на её содержание.