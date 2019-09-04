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Зачем в бензобак авто заливают спирт, ацетон и другие растворители? 

Car.ru 3 часа назад
Зачем в бензобак заливают спирт и ацетон?
Фото: Car.ru
Сейчас автолюбители и новички могут зайти в магазин и без проблем выбрать все необходимые жидкости для своего транспортного средства. Во времена СССР, тем не менее, такой возможности не было, а потому владельцы транспортных средств прибегали к "народным" методам, чтобы продлить срок их эксплуатации.
Ацетон. И сейчас ацетон служит отличным средством для увеличения ресурса двигателя автомобиля. Купить его можно в любом строительном магазине, однако нужно строго соблюдать пропорции, чтобы не сжечь топливную систему транспортного средства. Применяют подобные методы обычно, если в бак попал плохой бензин, а до точки назначения нужно добираться.
Заливать нужно в пропорциях 300 мл ацетона на 40 литров топлива. Такой подход позволит также очистить свечи от загрязнений, незначительно промыть форсунки. Главное — не превысить допустимую дозу растворителя, так как это может привести к серьезной поломке автомобиля.
Применение спирта. С помощью обычного спирта можно с легкостью прочистить топливную систему и бензобак от конденсата. Медицинский спирт абсорбирует воду в бензине и комплектующих, сгорает без последствий для деталей транспортного средства.
Проводить данную процедуру можно один раз в полгода, особенно актуально это перед зимним сезоном, ведь заморозки превращают конденсат в мощную непробиваемую пленку из льда на фильтре и бензонасосе.
Сольвент для авто. Изначально сольвент использовался в качестве растворителя и чистящего средства для топливной аппаратуры и растворения твердых отложений. Позже именно он стал своеобразным "советским WD-40". Теперь его применяют для многих процедур, среди которых:
  • Раскоксовка колец,
  • Очистка топливной системы от грязи,
  • Промывка двигателя,
  • Промывка карбюратора.
Заливают его не только в бак и карбюратор, но и в свечные колодцы и маслозаливную горловину. Ранее автомобиль сначала заправляли до полного бака, а затем доливали литр сольвента. После того, как топливо уменьшалось наполовину, заливали литр растворителя в масло.
Чтобы очистить кольца, цилиндры наполняли доверху на теплом двигателе, предварительно вручную открыв клапаны. Так оставляли автомобиль до утра, а затем удаляли излишки сольвента из колодцев.
Итог. Даже опытные водители не всегда знают, что в качестве присадок для авто можно использовать спирт, сольвент и ацетон. Данные жидкости показали свою эффективность еще во времена СССР, а также применяются современными автолюбителями.
Стоит помнить, что необходимо соблюдать пропорции и правильно применять растворители, так как в противном случае можно вместо положительного результата получить дополнительные расходы и поломки транспортного средства.
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