Jeep Wrangler превратился в «Виллис»

Компания Jeep расширила линейку версий внедорожника Wrangler нового поколения за счет сразу двух новых версий под названием Willys и Black&Tan. Отличаются они особым оформлением кузова и интерьера и доработанной ходовой частью.

Как заявили в компании, специальные версии внедорожника — это отличный способ поддерживать коммуникацию с покупателями, воплощая их идеи и отношение к бренду в металле и пластике.

Возможно, именно благодаря "инициативе снизу" появилась на свет модификация Black&Tan с особыми 17-дюймовыми колесами и бежевым мягким верхом. В интерьере же такого "Рэнглера" использованы аналогичные светлые оттенки, а комплектация расширена за счет двухзонного климат-контроля, мультимедийной системы с 7-дюймовым монитором и того же размера дисплея на приборной панели.

Что касается исполнения Willys, то оно предназначено для любителей борьбы с бездорожьем и ценителей исторического прошлого марки. Этот Jeep Wrangler снабжен задним дифференциалом, альтернативными амортизаторами в подвеске, усиленными тормозами и внедорожными шинами Firestone.

В системе полного привода Command-Trac 4×4 применяется раздаточная коробка с передаточным соотношением 2,72: 1.

Опознать Wrangler Willys можно по черным акцентам на кузове, особым 17-дюймовым колесам, светодиодной оптике и тематическим наклейкам.

Два новых варианта оформления можно будет заказать, по всей видимости, с любым типом двигателя по цене 32 940 долларов за трехдверную версию Black & Tan и 33 740 долларов за трехдверный Willys. Пятидверные версии оценены в минимальные 36 440 и 37 240 долларов соответственно.