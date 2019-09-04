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Jeep Wrangler превратился в «Виллис» 

Автовести 1 час назад
Jeep Wrangler превратился в «Виллис»
Фото: © Jeep
Компания Jeep расширила линейку версий внедорожника Wrangler нового поколения за счет сразу двух новых версий под названием Willys и Black&Tan. Отличаются они особым оформлением кузова и интерьера и доработанной ходовой частью.
Как заявили в компании, специальные версии внедорожника — это отличный способ поддерживать коммуникацию с покупателями, воплощая их идеи и отношение к бренду в металле и пластике.
Возможно, именно благодаря "инициативе снизу" появилась на свет модификация Black&Tan с особыми 17-дюймовыми колесами и бежевым мягким верхом. В интерьере же такого "Рэнглера" использованы аналогичные светлые оттенки, а комплектация расширена за счет двухзонного климат-контроля, мультимедийной системы с 7-дюймовым монитором и того же размера дисплея на приборной панели.
Что касается исполнения Willys, то оно предназначено для любителей борьбы с бездорожьем и ценителей исторического прошлого марки. Этот Jeep Wrangler снабжен задним дифференциалом, альтернативными амортизаторами в подвеске, усиленными тормозами и внедорожными шинами Firestone.
В системе полного привода Command-Trac 4×4 применяется раздаточная коробка с передаточным соотношением 2,72: 1.
Опознать Wrangler Willys можно по черным акцентам на кузове, особым 17-дюймовым колесам, светодиодной оптике и тематическим наклейкам.
Два новых варианта оформления можно будет заказать, по всей видимости, с любым типом двигателя по цене 32 940 долларов за трехдверную версию Black & Tan и 33 740 долларов за трехдверный Willys. Пятидверные версии оценены в минимальные 36 440 и 37 240 долларов соответственно.
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Бортжурнал , Jeep , Jeep Wrangler
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