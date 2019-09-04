«Уже цветет»: Lada Vesta поразила хозяина

«Под шумоизоляцией уже цветет»: Хозяина Lada Vesta поразило качество авто

Автомобилист из Красноярска рассказал о неприятной истории, произошедшей с ним и его Lada Vesta , на которой он проездил немногим больше года.

Как отметил водитель, он отдал свою машину, приобретенную в марте 2018 года, в сервис, чтобы установить дополнительную шумоизоляцию, так как качество заводской его уже не устраивало — в салон проникало очень много посторонних звуков.

Мастер, занимавшийся этой операцией, сообщил собственнику LADA Vesta, что с левой стороны задней двери шумоизоляцию установили на голый металл, а сверху — просто покрыли краской, вскрыв которую механик нашел цветущую коррозию.

«Мастер ее с помощью шпателя снял, а под ней уже цветет», — подчеркнул автовладелец.

Собственника поразило качество шумоизоляции автомобиля. Мужчина посоветовал будущим покупателям LADA Vesta обращать внимание на качество шумоизоляции и выбирать автомобиль как можно внимательнее: