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«Под шумоизоляцией уже цветет»: Хозяина Lada Vesta поразило качество авто 

Car.ru 3 часа назад
«Уже цветет»: Lada Vesta поразила хозяина
Фото: Car.ru
Автомобилист из Красноярска рассказал о неприятной истории, произошедшей с ним и его Lada Vesta, на которой он проездил немногим больше года.
Как отметил водитель, он отдал свою машину, приобретенную в марте 2018 года, в сервис, чтобы установить дополнительную шумоизоляцию, так как качество заводской его уже не устраивало — в салон проникало очень много посторонних звуков.
Мастер, занимавшийся этой операцией, сообщил собственнику LADA Vesta, что с левой стороны задней двери шумоизоляцию установили на голый металл, а сверху — просто покрыли краской, вскрыв которую механик нашел цветущую коррозию.
«Мастер ее с помощью шпателя снял, а под ней уже цветет», — подчеркнул автовладелец.
Собственника поразило качество шумоизоляции автомобиля. Мужчина посоветовал будущим покупателям LADA Vesta обращать внимание на качество шумоизоляции и выбирать автомобиль как можно внимательнее:
«Ребята, смотрите и проверяйте свои Vesta. По поводу других дверей механик говорит, что получше, однако к этому бы все и шло».
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Бортжурнал , Lada Vesta , Lada
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