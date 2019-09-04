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Назван ТОП лучших электромобилей современности 

Car.ru 1 час назад
Назван топ лучших электромобилей современности
Фото: car.ru
Недавно был назван ТОП лучших электромобилей, которые в данный момент можно купить. Также специалисты рассказали о том, что электромобили имеют большое количество преимуществ.
Одним из самых лучших электромобилей, который можно купить, является Nissan Leaf. Этот автомобиль выглядит очень красиво, но еще он имеет богатое оснащение. Комфортное управление обеспечивает мгновенный крутящий момент и полуавтономный набор. Стоимость машины начинается от 30 000 долларов.
Следующим автомобилем этого рейтинга является BMW i3. Это небольшой, но очень вместительный кроссовер, который имеет яркий и футуристичный дизайн. Также поражает интерьер автомобиля, потрясающая эргономика и просторный салон. На автомобиле установлено огромное количество опций, в том числе и люк с навигационной системой.
Renault Zoe отличается небольшими габаритами и приемлемой ценой. У автомобиля неплохой запас хода при полном заряде. Также радует и то, что автомобиль отличается быстрой зарядкой переменного тока.
Корейский кроссовер KIA Niro EV выглядит стильным и харизматичным. Внутри автомобиля очень комфортно и просторно.
Audi e-tron — это полноценный внедорожник, который имеет дизайн спортивного хэтчбэка. Автомобиль имеет четкое управление и хорошую динамику. Оснащение соответствует автомобилям премиального сегмента.
Самым интересным автомобилем рейтинга является Tesla Model 3. Это седан с минималистичным дизайном, который имеет хорошее оснащение и динамику. А еще он получил новую информационно-развлекательную систему Tesla Supercharging.
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Комментарии
Бортжурнал , BMW i3 , Nissan , Audi , Kia Niro , BMW , Kia , Nissan Leaf , Tesla , Renault Zoe , Renault , Tesla Model 3
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