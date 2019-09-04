Названа российская цена Porsche Taycan

В России первый серийный электрический суперкар Porsche в "базе" будет стоить 10,6 млн руб., а мощнейшая версия — от 12,9 млн руб.

Это куда меньше, чем цена конкурентной Tesla Model S, которой задолго до премьеры Taycan прочили незавидную судьбу стать "жертвой" новинки от Porsche. Tesla с установкой, выдающей 762 л.с., стоит на российском рынке 14,3 млн руб.

Taycan выигрывает по цене и у собрата — гибридного Panamera Turbo. Хэтчбек с 680-сильным мотором и дополнительным пакетом SportChrono разгоняется с места до 100 км/ч на 0,2 сек. медленнее, чем базовый Taycan, а стоит при этом 12,9 млн руб.

На отечественный рынок приедут только две версии Taycan — Turbo и Turbo S. Оба комплектуются двумя электромоторами, развивающими суммарно до 625 л.с. При помощи овербуста Turbo способен выдать до 680 л.с., а вот Turbo S — все 762 л.с. Время разгона до "сотни" тоже заметно разное: 3,2 сек. против 2,8 сек. Запас хода — до 450 км.

Глобальная премьера Porsche Taycan состоялась в среду. Один из самых ожидаемых автомобилей года показали одновременно в Германии, Китае и Канаде.