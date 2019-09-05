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«ЭРА-ГЛОНАСС» для автомобилиста: слежка или спасение жизни при ДТП? 

Car.ru 6 часов назад
«ЭРА-ГЛОНАСС»: слежка или спасение жизни при ДТП?
Фото: Car.ru
Среди водителей существует версия, что системы «ЭРА-ГЛОНАСС» помогают следить за автомобилистами и фиксировать их поведение за рулем. Сотрудники компании-производителя сами ответили на вопросы владельцев транспортных средств и объяснили, зачем нужна навигационная система.
Зачем нужна «ЭРА-ГЛОНАСС» в машине. Российская система экстренного вызова помощи ЭРА-ГЛОНАСС является аналогом признанной в Европе службы E-Call, которая успешно работает уже на протяжении 10 лет. Впервые автомобилисты смогли оценить преимущества сервиса в 2015 году, однако до сих большинство владельцев авто считают, что система осуществляет слежку за водителями, а не помогает в экстренных ситуациях.
На самом деле система призвана помочь водителю и пассажирам в случае необходимости, ведь вызвать помощь можно при нажатии только одной кнопки.
Следит ли «ЭРА-ГЛОНАСС» за водителем. В компании сообщили, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» не может осуществлять слежку за владельцами автомобилей, так как оператор получает данные о местоположении транспортного средства только после нажатия кнопки помощи.
Некоторые службы и обычные граждане обращались в службу не один раз, чтобы сотрудники компании помогли им найти угнанный автомобиль, однако это невозможно с технической точки зрения, ведь система находится в "спящем" режиме постоянно.
Польза от «ЭРА-ГЛОНАСС». На данный момент операторы службы помощи работают в крупных городах России, среди них Москва, Кострома, Курск.
Работа осуществляется круглосуточно, а операторы колл-центра обрабатывают около 10 тысяч обращений от водителей ежедневно. В 70% случаев автомобилисты просят помощи в случаях ДТП на загородных трассах, где разрешено развивать большую скорость, чем на городских дорогах.
«ЭРА-ГЛОНАСС» работает везде, где есть мобильная связь, так как компания осуществляет сотрудничество с самыми крупными операторами России — Мегафон, МТС и Билайн.
Итог. Хотя среди водителей существует версия, что система помощи «ЭРА-ГЛОНАСС» осуществляет слежку за автомобилистами, на самом деле она оказывается очень полезной в случае ДТП. Как объясняют в компании, большую часть времени система находится в спящем режиме, а данные о местоположении водителя получает только после нажатия кнопки помощи.
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Комментарии3
Бортжурнал , Вымпелком , МТС
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