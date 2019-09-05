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Mercedes представил интерьер автомобиля будущего 

Авторамблер 4 часа назад
Mercedes представил интерьер автомобиля будущего
Фото: Авторамблер
Неназванный седан обещают показать на Франкфуртском автошоу. Скорее всего, на фото предстал интерьер люксового электрокара EQS.
На снимках виден салон с белоснежной отделкой в стиле лаундж и сиденья с необычными "завернутыми" сидушками. Пол под ними кажется абсолютно плоским. Салон разделен надвое длинным центральным тоннелем, который тянется от передней панели до заднего стекла.
Центральный тоннель венчает большой загнутый дисплей, которому вторят четыре меньших по размеру экрана такой же формы, вставленные во все двери, с помощью которых пассажиры могут управлять системой мультимедиа и открывать окна.
Авторамблер
Форма руля также получилась более чем необычной: несложно представить, как небольшой прямоугольный руль отъезжает к приборной панели при включении автопилота, а передние сиденья разворачиваются на 180 градусов, превращая салон в уютное место для общения.
По предварительным данным, EQS будет базироваться на платформе MEA, рассчитанной на электрокары. У новинки будет два мотора, которые вместе будут выдавать до 400 л.с., а запас хода составит 600 км.
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Бортжурнал , Авторамблер
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