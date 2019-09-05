Стали известны цены на «спортивную» Lada Granta

Стала известна цена Lada Granta в исполнении Drive Active. Такие автомобили оснащаются подвеской от Lada Sport, аэродинамическим обвесом и спортивными креслами. За Granta Drive Active с механической коробкой передач просят 629 900 рублей.

Все подробности о Lada Granta Drive Active обнародовали в августе. Автомобиль получил 28 новых деталей и узлов, в числе которых более жесткая подвеска, спойлер на крышке багажника и аэродинамический обвес в стиле Vesta Sport. В салоне «спортивной» Granta установлены кресла с развитой боковой поддержкой, руль с кожаной оплёткой и красной строчкой и приборная панель с красной подсветкой.

Двигатель остался без изменений: это 1,6-литровый агрегат мощностью 106 лошадиных сил и 148 Нм крутящего момента. Он может сочетаться с «механикой» или «роботом» АМТ. Машины с автоматизированной трансмиссией будут стоить от 654 900 рублей.

Также по некоторым данным, вслед за Granta Drive Active на конвейер встанет Granta Sport с форсированным двигателем мощностью 120 лошадиных сил. Она получит дисковые задние тормоза вместо барабанных и спортивные настройки подвески.