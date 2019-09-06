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Зачем на ключе зажигания нужна бирка с цифрами? 

Car.ru 10 часов назад
Зачем на ключе зажигания нужна бирка с цифрами?
Фото: Car.ru
В момент приобретения нового автомобиля покупатель одновременно чувствует волнение и радость. И при наплыве этих чувств, он может и не заметить бирку с номером на ключах зажигания. Многим даже неизвестно, зачем она нужна.
Данная пластинка бывает металлической и пластиковой. На них производители указывают личный код машины, состоящий из 4-8 знаков. В качестве них выступают цифры и латинские буквы.
Многие водители, думая, что такая бирка не нужна, выкидывают ее. А делать этого не следует. Напротив, пластинку надо хранить. Код, нанесенный на нее, будет нужен владельцу, в случае потери ключей. Поскольку именно с помощью данного номера ключ можно будет восстановить.
Заострите внимания на пару значимых аспектов: в случае отсутствия на ключе бирки, при его потере восстановлению будет подлежать механическая область ключа, а в случае его наличия, удастся восстановить и электронику. Для восстановления ключа автовладельцу будет необходимо обратиться в автосалон. Также можно записать номер, отмеченный на пластинке, то в этом случае у вас точно получится вернуть потерянный ключ зажигания.
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