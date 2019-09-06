Самые невероятные дорожные развязки против пробок 

Визуализация как стандартных, так и поистине впечатляющих проектов дает возможность увидеть наиболее эффективные способы искоренить транспортные заторы. Но есть нюанс.

Согласно определению, транспортная развязка представляет собой комплекс разных дорожных сооружений, предназначенных для минимизации пересечений транспортных потоков и увеличения пропускной способности дорог. Визуализация со «счетчиком» автомобилей демонстрирует эффективность разных решений. Например, наиболее проблемным вариантом является классический светофор, где транспорт вынужден простаивать и пропускать поток с перпендикулярного направления. Обратите внимание, что развязки, отличающиеся наиболее высокими показателями пропускной способности, с высоты птичьего полета очень красивы, но требуют больших площадей.