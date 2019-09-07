Новые правила: подростков собираются пустить за руль

МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории «В» в сопровождении опытного водителя. Также ведомство хочет установить поэтапный допуск водителей к управлению грузовым и пассажирским транспортом. Соответствующие поправки ведомство уже подготовило для внесения в федеральное законодательство.

МВД России предложило установить поэтапный допуск водителей к управлению грузовым и пассажирским транспортом — соответствующие поправки ведомство уже подготовило для внесения в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

Законопроект предусматривает для водителей требование стажа управления транспортом категории «В», а также увеличение минимального возраста для получения прав категории «D» до 24 лет, категории «С» — до 21 года.

Обмен иностранных национальных водительских удостоверений по данным категориям будет возможен только после прохождения соответствующего профессионального обучения и сдачи экзаменов, передает ФАН.

Для поэтапного допуска к управлению тяжелыми мотоциклами категории «А» законопроектом вводится новая подкатегория «А2» (мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт, и соотношением максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не более 0,2 кВт/кг), здесь возрастной ценз ограничивается достижением 18 лет.

Минимальный же возраст для получения права управления мотоциклами категории «А» увеличивается до 20 лет при наличии двухлетнего стажа по подкатегории «А2». При это, после 24-летнего возраста стаж управления не потребуется, передает НСН.

«Наличие права на управление по любой из категорий «СЕ» или «DЕ» автоматически подтверждает право управления составом транспортных средств категории «ВЕ» (при наличии категории «В») без необходимости прохождения обучения и сдачи экзаменов», — добавляют в МВД.

Кроме того, МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены в ГАИ , до достижения 18-летнего возраста управлять транспортом категории «В» в сопровождении опытного водителя.

Месяцем ранее комитет Госдумы по транспорту и строительству разработал новый законопроект о регулировании деятельности такси. В тексте документа говорится о том, что в такси запретят работать мигрантам без гражданства РФ и российских прав.

Кроме того, водители будут проходить аттестацию на знание города перед приемом на работу. Также будут скорректированы тарифы цен на поездки. Это предварительная версия законопроекта, которая будет доработана Госдумой осенью.

В июле нынешнего года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому новые владельцы транспортных средств будут иметь право самостоятельно получать государственные регистрационные знаки у их изготовителей, передает ФАН.

Согласно документу, специализированные организации и их должностные лица будут нести ответственность за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и основных их компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации. Нововведения вступают в силу в начала следующего года.

Ранее сообщалось, что владельцы автомобилей в России теперь должны будут регистрировать свои машины и получать автомобильные номера тех регионов, где у них есть прописка.

Соответствующее изменение в законодательство решила внести ГИБДД, значится в проекте поправок к закону о государственной регистрации транспортных средств.

Чуть ранее Минтранс России предложил законопроект о регулировании карпулинга, т.е. совместного использования частного транспортного средства через онлайн-программ по поиску попутчиков.

Согласно имеющейся информации, имеется в виду разработка нового федерального закона и поправок к уже имеющимся нормам. Министерство намеревается позволить организовать такие поездки через онлайн-агрегаторы.

Как отмечается, для этого у водителя должны быть водительские права, а также как минимум двухгодичный стаж. В день можно будет осуществлять не более двух таких поездок, в салоне автомобиля во время поездки могут находится не более пяти человек. Расчеты между перевозчиков и попутчиком должны осуществляться в безналичной форме.

В июне глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД Дмитрий Газизов предложил расширить права инспекторов ГИБДД. Чиновник предложил дать гаишникам возможность ограничивать водительские права без суда.

«Если судебный пристав может ограничить право управления должника во внесудебном порядке, то инспектор ГИБДД этого не может», — отметил полицейский.

Кроме того, эксперты МВД полагают действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) устаревшим. Новая версия должна вступить в силу с 2021 года. В ведомстве также призвали ввести повышенные оборотные штрафы для юридических лиц, допускающих нарушения безопасности дорожного движения своими сотрудниками.