Водителей хотят обязать проверять задние сиденья

Автомобильный альянс (Auto Alliance) и Ассоциация глобальных автопроизводителей (Association of Global Automakers) решили сделать безопасность детей приоритетной задачей, поэтому к 2025 модельному году на всех новых моделях должна появиться система напоминаний о задних сиденьях.

По данным Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA), в 2018 году в США от теплового удара в салоне автомобиля погибло 53 ребёнка. По состоянию на 3 сентября, в 2019 году в стране зарегистрировано ещё 38 аналогичных смертей. Автопроизводители добровольно решили внести свой вклад в повышение безопасности и не позднее 2025 года оборудовать все новые модели системой уведомлений, которая поможет исключить причинение вреда детям, оставленным без присмотра в салоне автомобиля в жаркую погоду.

Напоминания о необходимости проверить задние сиденья должны будут выводиться на панель приборов и сопровождаться звуковым сигналом при выключении зажигания в том случае, если датчик массы распознает присутствие там человека. Подобная система уже присутствует в автомобилях концерна GM -— она учитывает, открывались ли задние двери перед началом движения, и просит водителя убедиться, что он никого не оставил на задних креслах после того, как выключил зажигание. Впрочем, каждому автопроизводителю будет позволено внедрять систему по своему усмотрению.