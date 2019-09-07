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О чем водителям нужно помнить осенью 

Рамблер 2 часа назад
О чем водителям нужно помнить осенью
Фото: ГУОБДД МВД России
Эксперт Михаил Колодин рассказал журналу «За рулем» об 11 факторах, которые особенно важны для водителей осенью. В первую очередь он упомянул о резко возрастающем в сентябре количестве детей на дорогах.
«Строго по уставу они двигаться гарантированно не станут, а потому единственный выход для вас — утроить свое внимание», — подчеркнул Колодин.
На втором месте у эксперта оказались листва и лед на дорогах. Из-за льда и опавших листьев тормозить становится проблематично, поэтому ездить нужно чуть медленнее, чем летом.
Замыкает тройку лидеров грязь: лобовое стекло быстро пачкается, а чем хуже обзор, тем выше риск ДТП. В бачок можно начинать заливать зимнюю омывайку, только не на минус 30, а на минус десять градусов, посоветовал Колодин.
Также эксперт напомнил о необходимости регулировать фары (чтобы не бить ксенонами и светодиодами в лица другим водителям), чистить воздухопритоки отопителя от листвы, с осторожностью ездить по лужам (чтобы не окатить прохожих и чтобы двигатель не «хлебнул» воды) и проверять давление в шинах, падающее при снижении температуры.
Кроме того, нужно проверить и при необходимости подзарядить аккумулятор (в холода возрастают потребности в электроэнергии), а в багажнике стоит провести ревизию и заменить полотенце с купальниками на старую теплую куртку.
В заключение Колодин посоветовал проверить состояние зимней резины (вполне вероятно, что половины шипов на ней уже нет) и вспомнить про существование антикоррозионных средств.
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Бортжурнал , За рулем
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