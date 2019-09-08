Полоса для парковки: чем грозит проезд по правому ряду?

Водители не раз сталкиваются с ситуацией, когда все паковочные места у обочины свободны, и по правому ряду можно беспрепятственно ехать. Но стоит ли это делать и является ли это нарушением, выяснял портал «АвтоВзгляд».

По данным издания, практически полностью свободная от припаркованных машин улица — стандартная картина для зоны платной парковки, и в распоряжении автомобилистов оказывается вся ширина проезжей части. При этом ПДД утверждают, что для движения в городе водитель может использовать любую полосу, какую он сочтет более удобной, отмечает портал.

«Однако линии, которыми разделены паковочные прямоугольники на проезжей части улиц, в Правилах обозначаются, как «линия 1.1». Предназначение такой разметки — обозначать границы проезжей части, на которые въезд запрещен, а так же границы стояночных мест транспортных средств. Далее, в том же разделе ПДД говорится, что «линии 1.1, 1.2 и 1.3 пересекать запрещается», — подчеркивается в статье.

Езда по местам платной парковки, по данным издания, подпадает под действие ч. 1 ст. 12.16 КоАП — «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» и наказывается штрафом в 500 рублей.