Кто виновник аварии: допускающие различное толкование пункты ПДД

Часть пунктов правил дорожного движения можно трактовать двояко и кто именно будет признан виновным в аварии, отдается на откуп работников ГИБДД и суда. Какие пункты ПДД являются двусмысленными, разбирался портал «АвтоВзгляд».

По данным издания, одним из самых спорных является пункт ПДД 18.3, требующий от водителей уступать дорогу отъезжающему от остановки общественному транспорту. При этом, в нем дается и указание водителю автобуса или троллейбуса трогаться только тогда, когда он убедится, что ему уступают дорогу.

«Если при трогании происходит ДТП — виноватым можно назначить и водителя общественного транспорта, и его оппонента, и обоих сразу», — отмечается в статье.

Не менее двусмысленным издание сочло и положение ПДД, касающееся предоставления преимущества машинам с включенными спецсигналами (пункт 3.1). Согласно ПДД, все машины и пешеходы должны уступить дорогу автомобилям оперативных служб. При этом в правилах указано, что водитель спешащей по экстренному вызову машины, имеет право воспользоваться своим приоритетом, только убедившись, что ему уступают дорогу.

При аварии виновным можно посчитать не только легковушку, водитель которой зазевался и не заметил мчащийся на него спецтранспорт, но и, например, водителя полицейской машины, который «не убедился», отмечает портал.

Еще одним спорным пунктом правил дорожного движения издание называет положение 4.5, согласно которому «на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен».