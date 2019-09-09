«Копейку» признали самой популярной машиной СССР

«Жигули — копейка» признана самой популярной машиной СССР

49 лет назад, 9 сентября 1970 года, начат серийный выпуск автомобиля «ВАЗ-2101» — «Жигули», названного в народе «копейкой». Машина быстро стала одной из самых распространённых в Советском союзе.

«ВАЗ-2101» был лицензионной копией иностранной модели «ФИАТ-124». Этот легковой заднеприводный автомобиль был доработан и адаптирован, и стал самой долговечной машиной советского времени. Капитальный ремонт «Жигулям» требовался только после того, как они проходили расстояние, равное 10 путешествиям из Москвы до Владивостока. Есть случаи, когда «копейку» не ремонтировали и по 20 лет, хотя на спидометре было 300 тысяч километров.

С 1970 по 1983 год Волжский автомобильный завод выпустил 2 млн 703 тысячи автомобилей «ВАЗ-2101». За выпуск этой модели в мае 1972 года заводу вручили Международную премию в области торговли «Золотой Меркурий». «Копейка» неоднократно участвовала в съёмках фильмов, например, «Мимино» и «Особо опасен».