Названы самые дешевые иномарки в России

Аналитики «Цена Авто» выяснили, что самый низкий ценник среди доступных россиянам новых иномарок имеет седан Datsun On-Do.

Минимальная стоимость автомобиля в сентябре составляет 490 тыс. руб. По такой цене можно приобрести On-Do с 1,6-литровым 87-сильным «атмосферником» и с механической коробкой передач.

Японский бренд занял и вторую строчку в рейтинге самых доступных автомобилей с хэтчбеком Mi-Do со стартовой стоимостью 555 тыс. руб.

Третье и четвертое места занимают Renault Logan и Sandero. Минимальные ценники моделей совпадают и составляют 577 тыс. руб. Обе машины комплектуются 1,6-литровым мотором мощностью 82 л.с. в паре с МКПП.

На пятой строчке расположился Ravon R2 по цене от 646 тыс. руб. с 85-сильным двигателем объемом 1,2 л и «автоматом». R2 — единственная модель рейтинга, которая не производится на мощностях АвтоВАЗа , а импортируется из Узбекистана.