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Названы самые дешевые иномарки в России 

Авторамблер + ещё 2 5 часов назад
Названы самые дешевые иномарки в России
Фото: Авторамблер
Аналитики «Цена Авто» выяснили, что самый низкий ценник среди доступных россиянам новых иномарок имеет седан Datsun On-Do.
Минимальная стоимость автомобиля в сентябре составляет 490 тыс. руб. По такой цене можно приобрести On-Do с 1,6-литровым 87-сильным «атмосферником» и с механической коробкой передач.
Японский бренд занял и вторую строчку в рейтинге самых доступных автомобилей с хэтчбеком Mi-Do со стартовой стоимостью 555 тыс. руб.
Третье и четвертое места занимают Renault Logan и Sandero. Минимальные ценники моделей совпадают и составляют 577 тыс. руб. Обе машины комплектуются 1,6-литровым мотором мощностью 82 л.с. в паре с МКПП.
На пятой строчке расположился Ravon R2 по цене от 646 тыс. руб. с 85-сильным двигателем объемом 1,2 л и «автоматом». R2 — единственная модель рейтинга, которая не производится на мощностях АвтоВАЗа, а импортируется из Узбекистана.
На отечественном рынке появляется все больше недорогих моделей: в конце августа в Россию приехал дешевый китайский пикап JAC T6, а до конца до дилеров доберется кроссовер Geely SX11.
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Бортжурнал , Geely , Ravon R2 , Datsun , Renault Logan , Renault , Datsun on-DO , Автоваз
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