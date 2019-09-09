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Новый Land Rover Defender почти рассекретили за день до дебюта 

Автовести 6 часов назад
Новый Defender почти рассекретили
Фото: © SA4x4 / soflorovers / Instagram
Официальная премьера нового поколения культового внедорожника назначена на завтра, 10 сентября. Однако почти никаких секретов уже не осталось благодаря утечке из редакции одного из южноафриканских тематических журналов.
Сканированные изображения страниц журнала были опубликованы в Instagram со ссылкой на готовящийся выпуск издания SA4x4. И складывается ощущение, что в редакции действительно не уберегли интригу, допустив полномасштабную утечку.
Стали куда понятнее не только стилистические решения кузова нового "Дефа", но и некоторые его характеристики. Как следует из публикации, первыми на рынок выйдут версии Defender 90 и Defender 110. Оба внедорожника получат дорожный просвет в 290 мм, 38-градусный угол въезда и 28-градусный угол съезда, а угол рампы составит 40 градусов. При этом "Дефендер" сможет преодолевать брод глубиной до 900 мм.
На старте продаж (по крайней мере, в ЮАР) Land Rover Defender укомплектуют 3-литровой рядной "шестеркой", которая развивает 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента. За потребление тяжелого топлива будет отвечать 2-литровый агрегат с отдачей в 240 л.с. и 430 Нм.
В стандартную комплектацию войдет система полного привода с межосевым дифференциалом, а блокировку заднего можно будет заказать дополнительно. Кроме того, подтверждено, что Defender укомплектуют новой версией фирменной системы Terrain Response.
Что касается экстерьера, то, учитывая предыдущие утечки, тизеры и шпионские фото, особых сюрпризов не произошло. Внешность "Дефендера" выполнена с оглядкой на современную стилистику марки и давнишние концепты DC100, но, как и было обещано, сохранила определенные визуальные ассоциации с экстерьером внедорожника первого поколения.
Официальное подтверждение всей имеющейся информации должно поступить уже очень скоро. Вживую же новинка дебютирует в рамках Франкфуртского автосалона.
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Бортжурнал , Land Rover Defender , Rover , Land Rover
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