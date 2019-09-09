Ferrari F8 Spider: до «сотни» за 2,8 секунды

Без крыши до «сотни» за 2,8 секунды: представлен Ferrari F8 Spider

Ferrari показала F8 Spider: суперкар получил двухсекционную жесткую крышу, которую можно поднять за 14 секунд. Вопреки ожиданиям, открытая версия не уступает по динамическим характеристикам купе — на разгон с нуля до «сотни» новинка тратит те же 2,8 секунды, что и F8 Tributo.

Из-за особенностей конструкции F8 Spider, а именно механизма складывания крыши и усиленного днища, он на 70 килограммов тяжелее купе. При этом новинка «сбросила» почти 20 килограммов по сравнению с предшественником Ferrari 488 Spider благодаря применению углепластика.

Техническая начинка у родстера и купе одинаковая. В движение их приводит битурбированный двигатель V8 объемом 3,9 литра, который развивает 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Мотор работает в тандеме с семиступенчатым преселективным «роботом».

Время до «сотни» у купе и спайдера одинаковое (2,8 секунды), однако до отметки в 200 километров в час F8 Spider разгоняется на 0,4 секунды медленнее — за 8,2 секунды против 7,8 у F8 Tributo. Ограничитель скорости на обоих суперкарах срабатывает на 340 километрах в час.

В числе доступного оборудования указаны система помощи при скольжении (Side Slip Control), а также функция регулировки давления в тормозных механизмах для более точного прохождения поворотов.

Ferrari F8 Spider уже доступна для заказа, но первые автомобили доберутся до клиентов не раньше начала 2020 года.