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Без крыши до «сотни» за 2,8 секунды: представлен Ferrari F8 Spider 

Motor.ru 5 часов назад
Ferrari F8 Spider: до «сотни» за 2,8 секунды
Фото: Ferrari
Ferrari показала F8 Spider: суперкар получил двухсекционную жесткую крышу, которую можно поднять за 14 секунд. Вопреки ожиданиям, открытая версия не уступает по динамическим характеристикам купе — на разгон с нуля до «сотни» новинка тратит те же 2,8 секунды, что и F8 Tributo.
Из-за особенностей конструкции F8 Spider, а именно механизма складывания крыши и усиленного днища, он на 70 килограммов тяжелее купе. При этом новинка «сбросила» почти 20 килограммов по сравнению с предшественником Ferrari 488 Spider благодаря применению углепластика.
Техническая начинка у родстера и купе одинаковая. В движение их приводит битурбированный двигатель V8 объемом 3,9 литра, который развивает 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Мотор работает в тандеме с семиступенчатым преселективным «роботом».
Время до «сотни» у купе и спайдера одинаковое (2,8 секунды), однако до отметки в 200 километров в час F8 Spider разгоняется на 0,4 секунды медленнее — за 8,2 секунды против 7,8 у F8 Tributo. Ограничитель скорости на обоих суперкарах срабатывает на 340 километрах в час.
В числе доступного оборудования указаны система помощи при скольжении (Side Slip Control), а также функция регулировки давления в тормозных механизмах для более точного прохождения поворотов.
Ferrari F8 Spider уже доступна для заказа, но первые автомобили доберутся до клиентов не раньше начала 2020 года.
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Бортжурнал , Ferrari , Ferrari 488
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