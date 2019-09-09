Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло

YouTube-канал Denis МЕХАНИК, известный полезной и прикладной информацией, провел тест многочисленных моторных масел с помощью машины трения.

В обзоре присутствуют смазочные материалы с вязкостью 5W-40. Автор видео отмечает, что у подобных масел более качественная база, чем у менее "морозоустойчивых", при этом они устойчивее к высоким температурам, а, значит, доливать их в процессе эксплуатации, вероятно, придется меньше. Кроме того, выход на рабочую вязкость происходит быстрее, а расход топлива может быть пониже.

Новый тест Денис проводит с помощью машины трения, которая имитирует трение пары поршень-цилиндр. Вообще трение — не главный показатель качества масла, поскольку свойств у него достаточно. Это, например, смазывание, охлаждение, моющие свойства. Тест на машине трения позволяет определить, на каком масле больше шансов сохранить двигатель при критических нагрузках. Ведь задиры на стенках цилиндров просто так не появляются, а кулачки распредвалов сами по себе не стачиваются.