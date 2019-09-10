Почему водители отключают «ЭРА_ГЛОНАСС» на своих авто?

Как известно, всех автопроизводителей обязали устанавливать в машинах навигационную систему "ЭРА_ГЛОНАСС", призванную спасти водителей и пассажиров в случае аварии. В экстренных условиях достаточно нажать тревожную кнопку, чтоб операторы определили местоположение и вызвали "скорую помощь". Тем не менее, на деле владельцы машин все чаще отключают "ЭРА-ГЛОНАСС", на что есть несколько причин.

Недочеты операторов. Многие водители после использования системы "ЭРА-ГЛОНАСС" заметили много недочетов. Стоит отметить, что автомобилисты зачастую решают проверить работу оборудования, ведь цена в 10 тысяч рублей временами заметно бьет по карману, потому хочется узнать, что же такого уникального предлагают разработчики.

Оператор не слышал того, кто вызывает помощь

Экстренная кнопка не срабатывала или срабатывала не с первого раза

Кнопка отваливалась сразу после нажатия на нее

Спасатели на место в итоге не приезжали После самостоятельного тестирования автомобилисты стали жаловаться на одни и те же недочеты новинки, среди них:

Недоверие к российским разработчикам. После массовых сбоев разработчики стали применять обновления для системы, и стоит отметить, что усовершенствовали ее, доведя до нужного состояния работы. Как показывает практика, в последнее время "ЭРА-ГЛОНАСС" не уступает своим зарубежным конкурентам, которые в Европе работают уже на протяжении более 10 лет.

Тем не менее, видимо, доверие российских автомобилистов компания уже потеряла, и если раньше приобреталось оборудование с большим энтузиазмом, то сейчас большинство владельцев авто делает это только из-за введенных новых правил. Причем после оплаты и регистрации "ЭРА-ГЛОНАСС" появляется в салоне транспортных средств только при необходимости, к примеру, пройти техосмотр.

Немаловажным фактором отказа от навигационной системы стало и то, что таким образом, по мнению водителей, оператор может слушать, что происходит в салоне, в том числе и разговоры граждан. Сами же разработчики не раз отмечали, что система находится в спящем режиме, а активирует ее нажатие на тревожную кнопку.

Итог. Как известно, установка в автомобиле системы навигации "ЭРА-ГЛОНАСС" в России является обязательной. Тем не менее, все больше водителей отказываются от нее и на то есть свои причины. Как отмечают автомобилисты, стоит оборудование не мало, а пользы ожидаемой не дает.

Также некоторые боятся, что операторы могут слышать, что происходит в салоне транспортного средства, в том числе и разговоры, а это автомобилистов не устраивает.