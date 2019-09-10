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Известна стоимость новой версии Lexus RX в России 

Car.ru + ещё 5 2 часа назад
Известна стоимость новой версии Lexus RX в России
Фото: car.ru
Озвучена стоимость обновленного кроссовера Lexus RX для российского авторынка.
Цена за базовую комплектацию Lexus RX — 3 390 000 рублей. Модификация носит название RX300. Кроме нее появится еще три версии кроссовера — RX 300 AWD, RX 350 AWD и RX 450h AWD. Максимальный вариант транспортного средства доступен за 5 570 000 рублей.
Новый Lexus RX получил обновленные черты экстерьера. В частности, дизайнеры решили обновить доступную палитру цветов для кузова, оттенков стало больше.
По технической части обновлений у кроссовера значительно больше. Инженеры компании смогли модернизировать подвеску, увеличили «отзывчивость» рулевого колеса, улучшили работу амортизаторов.
Изменились также некоторые детали интерьера. Даже в самой дешевой версии автомобиль укомплектован 8-дюймовым монитором для управления мультимедийной системой. По желанию будущего владельца можно оформить заказ на увеличенный экран с тачскрином.
Управление мультимедиа доступно в синхронизации со смартфоном, система взаимодействует с приложениями Android Auto и Apple CarPlay.
Также мультимедийную систему «научили» распознавать голосовые команды.
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Бортжурнал , Lexus RX , Lexus , Apple
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