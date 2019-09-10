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Вместо ГИБДД: какие требования сотрудника ЦОДД должен исполнять каждый водитель? 

Car.ru 2 часа назад
Вместо ГИБДД: что сотрудник ЦОДД может требовать от водителя?
Фото: Car.ru
На протяжении примерно 20 лет в России работает ЦОДД — Центр Организации Дорожного Движения. «Дорожный патруль», который является его подразделением, осуществляет свою деятельность в стране чуть более двух лет. Тем не менее, не все автомобилисты и пешеходы знают, какие требования должны выполнять при встрече с сотрудниками патруля, а также полномочия последних.
Патруль на улицах Москвы. «Дорожный патруль» работает круглосуточно на улицах Москвы, контролируя движение транспортных средств. В обязанности его сотрудников входит обеспечение бесперебойного движения автомобилей и других ТС, а также безопасности участников движения, в том числе и пешеходов.
Мало кто знает, однако ежедневно на московских улицах осуществляет деятельность 25 групп "Дорожного патруля". В обязанности инспекторов входит:
  • Помощь при ДТП и ЧП на дороге
  • Помощь водителям при оформлении ДТП по Европротоколу, если повреждения незначительны
  • Контроль состояния дорожного полотна, светофоров и дорожных знаков
  • Спасательные работы при авариях
  • Организация движения и обеспечение безопасности при массовых мероприятиях
  • Выполнение обязанностей регулировщиков
Требования к автомобилистам. При выполнении обязанностей регулировщиков, сотрудники "Дорожного патруля" в целях регулировки дорожного движения могут остановить водителя и он должен выполнить требования инспектора. Тем не менее, последний не имеет права совершать какие-либо обязанности работника ГИБДД. К примеру, не может он потребовать пройти тест на алкоголь, показать документы, провести досмотр или оформить штраф.
Полномочия "Дорожного патруля" указаны в пунктах 1.2 ПДД, регулируются статьей 2 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», а также пунктами 2.2, 2.3.1 Устава ГКУ ЦОДД. По закону регулировщик может указывать автомобилистам дорогу для соблюдения безопасности, у него должна быть предписанная законом экипировка и спецодежда.
Согласно КоАП, если водитель отказывается выполнять требования "Дорожного патруля", он понесет административную ответственность.
Итог. Многие водители видели на дороге "Дорожный патруль", однако мало кто знает, какими полномочиями отличается данная организация и какие обязанности исполняет. На дороге работники организации выполняют функции регулировщиков.
В случае уклонения от исполнения требований сотрудника "Дорожного патруля", участники дорожного движения могут понести административную ответственность.
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Бортжурнал , ГИБДД
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